Jetzt ist es fix: EU stuft Atom und Gas als «grün» ein

Energiepolitik Jetzt ist es fix: EU stuft Atom und Gas als «grüne» Energien ein Die EU-Kommission sieht sich dem Vorwurf der «Grünfärberei» ausgesetzt. Ohne Atom und Gas jedoch sei die Klimaneutralität bis 2050 schlicht nicht zu erreichen, so die Antwort. Remo Hess, Brüssel 02.02.2022, 16.01 Uhr

Greenpeace-Protest vor dem Hauptgebäude der EU-Kommission in Brüssel (Archiv) Keystone

Während Wochen tobte in Brüssel ein politischer Kampf über die Absicht, Atomkraft und Gas als «grüne» Energie einzustufen und damit für private Investoren attraktiv zu machen. Umweltschützer, grüne und linke Parteien, aber auch mehrere Mitgliedsstaaten warfen EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen vor, «Greenwashing» zu betreiben, also dass Brüssel versuche, nicht nachhaltige Energieformen grün anzumalen. Jetzt ist der Entscheid gefallen, und die Wahrscheinlichkeit, dass er nochmals umgestossen wird, ist gering.

Atom und Gas als notwendige Übergangstechnologien zur Klimaneutralität bis 2050

Die Lösung sei nicht perfekt, gestand die zuständige EU-Kommissarin Mairead McGuinness am Mittwoch in Brüssel. Gleichwohl verteidigte sie die Glaubwürdigkeit der EU-Kommission: «Wir tun etwas, was schwierig, aber notwendig ist.» Über allem stehe das Ziel, Europa bis 2050 zum ersten klimaneutralen Kontinent zu machen.

EU-Kommissionschefin von der Leyen, Kanzler Scholz und Frankreichs Präsident Macron als Totengräber des Green Deals? Keystone

Bei beiden umstrittenen Energieformen gibt es zeitliche Beschränkungen. Das heisst: Investitionen in Gas und Kernenergie sollen lediglich als Mittel zum Zweck im Übergang zu einer komplett erneuerbaren Energiewirtschaft dienen. Und beide Energieformen erhalten nur ein grünes Label, wenn sie gewisse Auflagen erfüllen: Kernenergie gilt nur als «grün», sofern ein konkreter Plan vorliegt, wie die anfallenden Atomabfälle ab spätestens 2050 endgelagert werden können. Gaskraftwerke wiederum werden erstens nur dann als nachhaltig taxiert, wenn sie zum Ersatz von schmutzigeren Kohlekraftwerken dienen und zweitens, wenn sie spätestens ab 2035 nur noch mit künstlichem oder erneuerbarem Gas betrieben werden

«Niemand wird gezwungen, in einen bestimmten Sektor zu investieren»

Die sogenannte «Taxonomie» dient Bürgern und Investorinnen als Orientierungshilfe und zeigt ihnen auf, wo sie ihr Geld klimafreundlich anlegen können.

Ob sie sich im Markt durchsetzen wird und Investments in Gas und Atomkraft auch tatsächlich zulegen werden, muss sich zeigen. Mehrere Fonds und Banken kündigten bereits an, ihren eigenen Weg gehen zu wollen. Selbst die Europäische Investitionsbank (EIB) ist dagegen, weiter in Gas und Nuklear zu investieren.

Letztlich diene das Instrument aber vor allem auch der Transparenz, hält McGuinness fest: «Niemand wird gezwungen, in einen bestimmten Sektor zu investieren. Niemandem wird etwas untersagt.» Den EU-Staaten bleibe weiterhin vollumfänglich vorbehalten, wie sie ihren Energie-Mix gestalten wollten.

«Supermehrheit» gegen Taxonomie praktisch ausgeschlossen

Dennoch befürchten manche Kritikerinnen und Kritikern, dass künftig neue AKW oder Gaskraftwerke auch mit EU-Geldern gebaut oder Investitionen in diese Energieträger von den EU-Schuldenregeln ausgenommen werden könnten. Österreich und Luxemburg haben bereits angekündigt, gegen den Beschluss der EU-Kommission klagen zu wollen. Auch in Deutschland sind die Vorbehalte gegen die Atomkraft gross, die vor allem von Frankreich gepusht wurde. Andererseits war es Berlin, das durchgesetzt hat, das Gas als «grün» taxiert wurde.

Dass die verstärkte Mehrheit von 20 EU-Regierungen zustande kommt, die nötig wäre, um den Entscheid umzustossen, gilt als praktisch ausgeschlossen. Im EU-Parlament wäre eine absolute Mehrheit von 353 der insgesamt 705 Sitze notwendig. Auch das gilt, zumindest Stand heute, als wenig wahrscheinlich.