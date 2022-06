KOMMENTAR Dritte Kohäsionsmilliarde für EU-Forschung? Bastelei geht weiter Der Nationalrat will der EU eine zusätzlichen Kohäsionsbeitrag zahlen, um die Forschungsblockade zu lösen. Nur: Das wird nicht klappen. Remo Hess, Brüssel 14.06.2022, 05.00 Uhr

Mit einem denkbar knappen Resultat von 93 zu 92 stimmte der Nationalrat für die Annahme der Motion zur Rettung der Forschungszusammenarbeit. (Archiv) Keystone

Jetzt hat es der Nationalrat auch noch gemerkt: Der Entscheid, das institutionelle Rahmenabkommen im vergangenen Jahr ohne Plan B zu versenken, hat Konsequenzen. Wie bestellt und nicht abgeholt steht die Schweiz auf dem Perron und sieht den Zug mit der EU-Forschung abfahren.

Um zu retten, was noch zu retten ist, soll der Bundesrat jetzt alle möglichen Hebel in Bewegung setzen. Das Ziel: Irgendwie doch noch am EU-Forschungsprogramm «Horizon Europe» teilnehmen, bevor es zu spät ist. Eine Mehrheit des Nationalrats will den Bundesrat deshalb beauftragen, mit Brüssel eine Art «Stabilisierungsabkommen» zu basteln. Zudem soll kurzfristig ein dritter Kohäsionsbeitrag an die EU lockergemacht werden. Mit den Stimmen der FDP wurde eine entsprechende Motion aus der SP-Küche zusammen mit den Grünen und Grünliberalen am Montag angenommen.

Die EU will keine Almosen, sondern eine institutionelle Lösung

Mit Verlaub: Der Vorstoss von Mitte-Links ist ein Schuss in den Ofen. Schon die Freigabe des zweiten Kohäsionsbeitrags im vergangenen Herbst hat gezeigt: Die EU steckt das Geld aus Bern zwar dankend ein. Aber sie will keine Almosen, sondern die Lösung der institutionellen Fragen. Konkret: Eine geregelte Streitschlichtung und die dynamische Rechtsübernahme in allen Bereichen, wo die Schweiz am EU-Binnenmarkt teilnimmt. Solange das nicht geklärt ist, bleibt die Forschung blockiert. Da können die Schweizer Parlamentarier den Bundesrat noch lange beauftragen, in Brüssel vorstellig zu werden. Wenn die dort nicht verhandeln wollen, wollen sie nicht. Es braucht zwei zum Tango.

Aber auch der Ständerat muss sich an der Nase nehmen. Während man in der kleinen Kammer dem Rahmenabkommen in den vergangenen Jahren nur wenig Aufmerksamkeit beigemessen hat, gibt man sich nun konsterniert: Pirmin Bischof, der Präsident der Aussenpolitischen Kommission des Ständerats, kam kürzlich zum Schluss, dass die Kompromissmöglichkeiten heute noch viel schlechter seien als vor einem Jahr. Der Bundesrat habe keinen Plan, heisst es. Aber im Parlament hat man den offensichtlich auch nicht.

Die Parteien sollten ihre Verantwortung nicht abschieben

Es stimmt: Die Sondierungsgespräche von Staatssekretärin Livia Leu in Brüssel kommen nicht vom Fleck. Aber der Bundesrat steckt vor allem deshalb in der Klemme, weil ihm von den Parteien dicke, dunkelrote Linien diktiert wurden. Allen voran von der SP, die sich zwar jetzt als Brückenbauerin inszeniert, unter Führung der Gewerkschaften das Rahmenabkommen aber stets torpediert hat. Und auch die FDP und die Mitte haben ihren Teil zum Scherbenhaufen beigetragen. Jetzt, wo die Probleme dringlicher werden, scheint es in den Parteien allmählich zu dämmern, in welche Situation sie sich manövriert haben. Immerhin,

Es gibt einen Weg aus der EU-Sackgasse: Die Parteien müssen die proeuropäische Allianz wiederbeleben und dem Bundesrat eine Landezone mit der EU aufzeigen. Die Linken beim Lohnschutz, die Mitteparteien bei der EU-Bürgerrechten. Dann kommen die institutionellen Verhandlungen schnell wieder in Gang. Und die Blockade bei der Forschung löst sich von allein auf.