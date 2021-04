Kommentar In die Macho-Falle getappt Bei ihrem Besuch in Ankara musste EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen abseits auf dem Sofa sitzen, während ihr männlicher Kollege neben dem Gastgeber Platz nahm. Eine kalkulierte Herabwürdigung. Remo Hess, Brüssel 07.04.2021, 16.51 Uhr

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan (Mitte rechts) mit EU-Ratspräsident Charles Michel (Mitte links). Abseits auf der Couch: Kommissionschefin Ursula von der Leyen. Mustafa Kaya / XINHUA

Es gibt dieses Bild von Angela Merkel, Wladimir Putin und dem Hund. Aufgenommen wurde es 2007 im russischen Sotschi. Obwohl oder gerade, weil Putin wusste, dass die deutsche Kanzlerin Angst vor Hunden hat, brachte er seinen Labrador zum Treffen mit. Mit skeptischem Blick beäugte Merkel das Tier, während sich Putin ein Grinsen nicht verkneifen konnte. Die Demütigung war perfekt.

Sotschi, 21.01.2007 Keystone



Gegrinst hat der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan zwar nicht. Aber trotzdem wird das Bild, oder besser gesagt, das Video in Erinnerung bleiben, wie er EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen auflaufen liess: Beim Treffen in Ankara durfte nur EU-Ratspräsident Charles Michel neben Erdogan Platz nehmen. Für die Kommissionschefin wurde kein Stuhl aufgestellt. Sie musste abseitig auf einem Sofa sitzen, in reichlicher Entfernung. Die Bildsprache war klar: Hier sprechen die Männer, die Frau sitzt am Rande.

Jedes Detail ist wichtig

War das eine gezielte Provokation des Patriarchen Erdogan? Möglich ist es. Klar ist, dass bei Treffen mit Autokraten im Stile Putins und Erdogans nichts dem Zufall überlassen werden darf. Jedes noch so kleine Detail fällt politisch ins Gewicht. Eine besonders schlechte Figur gab Ratspräsident Charles Michel ab. Im entscheidenden Moment hat er überhaupt keine Anstalten gemacht, seinen Platz freizuräumen oder sich sonst wie bemerkbar zu machen. Im Gegenteil: Er hat seine Kollegin eiskalt in die Macho-Falle laufen lassen.