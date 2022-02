Weitere Eskalation: Marschiert Putin vor Olympia-Ende in Ukraine?

Konflikt US-Regierung sagt: Putin könnte noch vor dem Olympia-Ende in die Ukraine einmarschieren Im Ukraine-Konflikt gibt es Anzeichen einer neuen Stufe der Eskalation. Ein Einmarsch der russischen Truppe im Nachbarland Ukraine ist möglich, sagt die US-Regierung. Diese könnte noch während des laufenden Grossanlasses in Peking starten. 11.02.2022, 20.55 Uhr

Der amerikanische Sicherheitsberater Jake Sullivan. Shawn Thew / EPA

Die US-Regierung hält einen russischen Einmarsch in die Ukraine noch vor dem Ende der olympischen Winterspiele in China am 20. Februar für möglich. «Wir sehen weiterhin Anzeichen für eine russische Eskalation, einschliesslich neuer Truppen, die an der ukrainischen Grenze eintreffen», sagte der Nationale Sicherheitsberater von US-Präsident Joe Biden, Jake Sullivan, am Freitag im Weissen Haus. Sullivan machte aber deutlich, dass er damit nicht sagen wolle, dass Putin eine Entscheidung für eine Invasion getroffen habe.