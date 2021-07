Taliban greifen Provinzhauptstadt im Westen Afghanistans an

Die militant-islamistischen Taliban haben erstmals seit Beginn des Abzugs der internationalen Truppen eine Provinzhauptstadt in Afghanistan angegriffen. Es gebe Gefechte in Kala-e Nau, der Hauptstadt der Provinz Badghis im Westen des Landes, bestätigte der Polizeichef der Provinz der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch. Man verteidige das Polizeihauptquartier und den Sitz des Provinzgouverneurs.