Kanada: Anti-Covid-Demonstranten belagern die Hauptstadt

«Konvoi der Freiheit» Tausende Trucker bei Corona-Demo in Kanada: Premierminister Trudeau musste flüchten, Donald Trump applaudiert In Kanadas Hauptstadt Ottawa haben am Samstag und Sonntag aufgebrachte Lastwagenchauffeure gegen die Covid-Politik der nationalen Regierung demonstriert. Was steckt hinter den Protesten? Renzo Ruf, Washington 31.01.2022, 17.00 Uhr

In der kanadischen Hauptstadt Ottawa blockieren aufgebrachte Trucker Durchgangsstrassen. Im Hintergrund das Parlamentsgebäude. Andre Pichette / EPA

Ungewöhnliche Bilder aus einem Land, das für seine freundliche Bevölkerung und entspannte Lebensart bekannt ist: Tausende von Demonstrantinnen und Demonstranten haben am Wochenende das Zentrum der kanadischen Hauptstadt Ottawa in Beschlag genommen.

Was ist die Triebfeder für die Proteste?

Organisiert wurde die Demonstration von einer losen Allianz aus Lastwagenfahrern und rechten Politikern. Eigentlicher Auslöser war die Ankündigung der Regierung von Premierminister Justin Trudeau, wonach sämtliche Trucker, die Güter zwischen Kanada und dem südlichen Nachbar USA transportieren, nun gegen Covid-19 geimpft sein müssten – ansonsten droht eine Quarantäne.

Branchenbeobachter sagen zwar, von diesem Impfzwang sei nur eine kleine Gruppe von Chauffeuren betroffen. Fast 90 Prozent der Fernfahrer sind bereits geimpft. Im Westen des Landes formierte sich dennoch ein «Freedom Convoy» von aufgebrachten Truckern und Aktivisten, die nach fast zwei Pandemie-Jahren mit der Politik der Regierung Trudeau unzufrieden sind. Dieser publikumsträchtige «Konvoi der Freiheit» sorgte auch im südlichen Nachbarland im Rechtsaussen-Spektrum für Schlagzeilen; so sprach der abgewählte US-Präsident Donald Trump den Truckern am Samstag Mut zu.

Wie reagierte die nationale Regierung?

Premierminister Trudeau verurteilte die Demonstranten als «kleine Minderheit» am Rande der Gesellschaft, mit Verweis auf die breite Akzeptanz der Covid-Impfung in Kanada. Die Proteste sorgen in Zeiten von Lieferengpässen und Inflation dennoch für innenpolitische Unruhe, ist die kanadische Wirtschaft doch stark von Warentransporten per Lastwagen abhängig. Zwar beteuert Trudeau, dass ein Impfzwang für Trucker, die Güter von einer kanadischen Provinz in die andere transportieren, nicht vorgesehen sei. Die rechten Aktivisten schenken dem Premierminister, der sich links der Mitte verortet, aber keinen Glauben.

Kam es in Ottawa zu einer grossen Konfrontation?

Weil die Demonstranten damit drohten, Politiker in Ottawa mit ihren Vorbehalten zu konfrontieren, verbrachten Trudeau und seine Familie das Wochenende nicht in der Hauptstadt. Sein Aufenthaltsort wurde aus Sicherheitsgründen nicht bekannt gegeben. Auf dem Kurznachrichtendienst Twitter empörte sich der Premier allerdings darüber, dass die Demonstranten einige Denkmäler beschädigt hatten. Gemäss der Polizei der Hauptstadt sorgten die Demonstranten für ein Verkehrschaos in Ottawa; zu Ausschreitungen kam es am Samstag und Sonntag aber nicht.