Warum Fox News den kanadischen Trucker-Protesten Sendezeit widmet

«Konvoi der Freiheit» Wie rechte amerikanische Medien versuchen, kanadische Trucker-Proteste ins grosse Nachbarland zu importieren Die anhaltenden Proteste von Lastwagenchauffeuren und Aktivisten in Kanada sind auf dem US-Nachrichtensender Fox News Channel ein Top-Thema. Die Aushängeschilder des Kanals erwecken den Eindruck, als wollten sie im eigenen Land mögliche Nachahmer anspornen. Renzo Ruf, Washington 10.02.2022, 18.02 Uhr

Im kanadischen Windor (Ontario) blockieren Aktivisten den Zugang zur Ambassador Bridge, der wichtigsten Trucker-Verbindung zur amerikanischen Nachbarstadt Detroit. Nathan Denette / AP

So viel Kanada war noch nie. Obwohl politische Neuigkeiten aus dem nördlichen Nachbarland den amerikanischen Nachrichtensender Fox News Channel normalerweise nicht interessieren, berichtet der Kanal seit Tagen geradezu atemlos über die anhaltenden Proteste von Lastwagen-Chauffeuren und rechten Aktivisten in Kanada.

Und zwar in einem geradezu schwärmerischen Tonfall, obwohl sich die Aushängeschilder des Senders jeweils bitterlich über unbewilligte Kundgebungen von Linken aufregen – und die Polizei dazu anspornen, möglichst hart durchzugreifen.

So sagte Sean Hannity, ein Freund des abgewählten Präsidenten Donald Trump, in den vergangenen Tagen: Die Proteste gegen Covid-Massnahmen seien inspirierend und «ein Kampf um die Freiheit». Die amerikanische Arbeiterschaft stehe solidarisch mit den Demonstranten, verkündete der Moderator am Mittwoch, und schlug dabei geradezu klassenkämpferische Töne an.

Laura Ingraham wiederum, deren Sendung gleich nach Hannity ausgestrahlt wird, beschwerte sich darüber, dass die Medien unfair über die Proteste in Ottawa und anderen kanadischen Städten berichteten. Sie sagte: Die «Regime-Medien» wüssten, was ihn blühen würde, sollte sich die amerikanische Bevölkerung vom Geist der kanadischen Volksbewegung anstecken lassen.

Und vielleicht streben die Aushängeschilder des Fox News Channel genau das an: Eine Kopie der Trucker-Proteste in Amerika, über die sie dann im Wahljahr 2022 tagelang berichten könnten. Als Vorbild würde da wohl die «Tea Party»-Bewegung dienen, die 2009 und 2010 gegen den damals neuen Präsidenten Barack Obama protestierte und die sich nie um wohlwollende Berichterstattung auf dem Fox News Channel Sorgen machen musste.

Legen aufgebrachte Trucker den «Super Bowl» lahm?

Ganz so abwegig ist dieser Gedanke nicht. Im Internet kursieren bereits mehrere entsprechende Aufrufe von amerikanischen Aktivisten. Eine Gruppe mit dem Namen «The People's Convoy» ruft empörte Trucker dazu auf, sich Anfang März in der Nähe von Los Angeles zu versammeln – anschliessend werde man gemeinsam «aus Kalifornien rollen», wohl in Richtung Ostküste.

Andere Kreise wollen nicht so lange warten. Sie schlagen vor, sich bereits am kommenden Wochenende in Inglewood (Kalifornien) zu treffen, dem Austragsort des «Super Bowl», dem Saisonfinale in der National Football League (NFL). Zwei Wochen später will dieser Konvoi dann in Washington eintreffen, rechtzeitig zur traditionellen «State of the Union»-Ansprache des Präsidenten, die Joe Biden am 1. März halten will. So berichteten es amerikanische Medien am Donnerstag, mit Verweis auf Sicherheitskreise.

Die Geschichte würde sich damit wiederholen: Der heutige Präsident stieg in den Siebzigerjahren in die nationale Politik ein, als Trucker-Proteste, hohe Benzinpreise und explodierende Inflation zum Alltag gehörten. Einer der beliebtesten Songs im Jahr 1975 war das Lied «Convoy», ein fiktionaler Dialog über eine Lastwagen-Karawane, unterlegt mit Country-Musik. Der Song war nicht nur Spitzenreiter der amerikanischen Hitparade. Er war auch in Kanada ein Hit.

Der Trailer für den Film «Convoy» mit Kris Kristofferson und Ali MacGraw in den Hauptrollen, dessen Titelsong im Jahr 1975 die amerikanischen Hitparaden gestürmt hatte.