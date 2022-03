Krawalle Macron gesteht Korsika Autonomie zu Historischer Fortschritt für Korsika: Nach schweren Unruhen zeigt sich die französische Regierung bereit, der Mittelmeerinsel ein richtiges Autonomiestatut zu gewähren. Stefan Brändle, Paris 16.03.2022, 17.06 Uhr

Junge Korsen mit dem korsischen Emblem Bild: keystone

Die «Insel der Schönheit» ist seit zwei Wochen in Aufruhr. Auslöser war ein schwerer Zwischenfall in einem Gefängnis der Camargue-Stadt Arles. Der korsische Nationalist Yvan Colonna, der wegen des Mordes am früheren Inselpräfekten in Haft ist, wurde von einem islamistischen Mithäftling bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt. Seither liegt der 61-jährige Schafhirt im Koma.

Die bekannteste Figur der korsischen Separatisten hatte laut Geständnis von zwei Komplizen den vom Staat delegierten Präfekten Claude Er Ignac 1998 in Ajaccio auf offener Strasse erschossen. Nach vier Jahren Flucht wurde der Nichtgeständige in einer Schäferei des korsischen «Maquis» (Buschland) gestellt und zu einer lebenslänglichen Strafe verurteilt.

Islamistisches Motiv?

Anfang März äusserte er sich dem Vernehmen nach abschätzig über die Religion eines Mithäftlings, der wegen jihadistischer Aktivität in Afghanistan eine neunjährige Haftstrafe verbüsst. Der 36-jährige Kamerer griff ihn in einem unbewachten Moment ausserhalb der Zelle an und schlug ihn brutal zusammen, bevor er ihn zu erwürgen suchte. Colonna, der in Haft geheiratet und zwei Kinder hat, ringt seither mit dem Tod.

Der Angriff löste auf Korsika umgehend Protestdemos mit mehreren tausend Beteiligten aus. Es folgten schwere Krawalle. In der Stadt Bastia gingen auch öffentliche Gebäude in Flammen auf. In einer einzigen Nacht wurden über 70 Personen, darunter 44 Polizisten, teils schwer verletzt. Eine herbeigerufene Polizeiverstärkung musste auf dem Seeweg zur Insel umkehren, da nationalistische Docker den Fährhafen blockierten.

Die religionspolitische Komponente der Haftattacke dürfte bei den Ausschreitungen nur am Rande mitgespielt haben, obwohl es in Korsika seit Jahren immer wieder zu Spannungen zwischen ortsansässigen Korsen und moslemischen Zugewanderten kommt. Die Wut der Demonstranten richtete sich in erster Linie gegen den französischen Staat. Dieser trage wegen seiner jahrelangen Weigerung, Colonna in ein korsisches Gefängnis zu überführen, eine «erdrückende Verantwortung» an der Tat, erklärte Gilles Simeoni von der Nationalistenpartei Femu a Corsica.

Die Regierung in Paris, die völlig auf den Präsidentschaftswahlkampf fixiert ist, wurde durch den impulsiven Charakter des Gewaltausbruchs auf dem falschen Fuss erwischt. Premierminister Jean Castex konnte nicht anders als die Forderung der Separatisten zu erfüllen: Zwei Mittäter des Erignac-Mordes können nun in eine korsische Haftanstalt überführt werden.

«Bis zur Autonomie»

Dieser Entscheid hat die Lage aber nur halbwegs beruhigt. Innenminister Gérald Darmanin geht deshalb noch einen Schritt weiter: Vor seinem Besuch der Insel am Mittwoch erklärte er, die Staatsführung sei «bereit, bis zur Autonomie zu gehen». Er selbst wolle mit Simeoni einen «institutionellen Dialog» dazu aufnehmen. Französisch-Polynesien im Südpazifik verfüge zum Beispiel schon heute über ein Sonderstatut, führte der Minister aus, um anzufügen: «Das eröffnet Möglichkeiten».

Simeoni begrüsste Darmanins Ankündigung, auch wenn er mit einem gewissen Misstrauen erklärte: «Wir haben noch nicht gesiegt.» Darmanin stellte die Autonomie-Gespräche für die zweite Amtszeit von Präsident Emmanuel Macron in Aussicht. Dessen Wahlsieg ist gut möglich, aber nicht garantiert. Der Hinweis auf die kommende Amtszeit darf auch als Wink an die Nationalisten verstanden werden, für Macron einzulegen. Politische Gegner und Anhänger des Zentralstaates üben heftige Kritik, wie diesem Twitterausschnitt zu entnehmen ist:

Das Lager der Separatisten ist allerdings auch deshalb skeptisch, weil Darmanin nur Polynesien erwähnte, nicht aber Neukaledonien. Dieses Tropenarchipel östlich von Australien verfügt über eine wirkliche Autonomie mit eigenem Parlament und Budget-Kompetenzen. Polynesien bleibt dagegen finanziell völlig abhängig von Paris.

Darmanins Ankündigung zeugt zumindest von einem Umdenken des französischen Zentralstaates, der sonst gerne alles über einen Leisten schlägt. Indem er erstmals das Wort Autonomie im Zusammenhang mit Korsika benützt, breche er ein «Tabu», kommentieren Pariser Medien. Mit einer Autonomielösung wäre sicher allen Seiten gedient. Die Korsen wären gezwungen, ihr Schicksal selber in die Hand zu nehmen. Heute leben auch sie in erster Linie von den Zuwendungen des sonst so verhassten französischen Staates. Bis sie selber eine Wirtschaftskraft erreichen, wie sie die Autonomisten in Katalonien oder dem Baskenland erreicht haben, ist es allerdings für Korsika noch ein weiter Weg – Autonomie hin oder her.