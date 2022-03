Krieg der Bilder Wie Fake News (nicht) funktionieren: fünf Beispiele Vadim Ghirda/AP/Keystone Aus der Ukraine erreichen uns über Social Media so viele Bilder wie noch nie aus einem Konflikt. Was ist echt, was manipuliert? Andreas Maurer 0 Kommentare 26.03.2022, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Das erste Opfer des Krieges sei die Wahrheit, heisst es. Als Russland vor einem Monat in die Ukraine einmarschierte, war die Befürchtung gross, dass diese Weisheit nun mehr denn je gelten würde.

In welche Richtung es gehen könnte, zeigte Russland bei den US-Präsidentschaftswahlen 2016. Mit Tausenden Fake-Accounts machte eine russische Propaganda-Agentur Stimmung für Donald Trump und gegen Hillary Clinton. Die Desinformationskampagne erreichte gemäss einer US-Studie 126 Millionen Menschen auf Facebook und 20 Millionen auf Instagram.

Der Krieg in der Ukraine ist der erste, in dem so viele Bilder wie jetzt auf Tiktok, Telegram, Twitter und V-Kontakte verbreitet werden. Schon im ­Syrienkrieg und bei der Besetzung der Krim waren digitale Kanäle wichtig. Nun aber erreichen sie eine neue ­Dimension.

Neue Medien verändern die Wahrnehmung des Krieges

Der Medienwandel verändert den Informationskrieg. Im Vietnamkrieg prägte die journalistische Fotografie die Wahrnehmung. Im zweiten Golfkrieg waren es die Fernsehbilder der eingebetteten Journalisten. Im Ukraine-Krieg sind es nun die unzähligen Videos auf Social Media. Diese sind besonders anfällig für Manipulationen, weil alle selber Beiträge erstellen können.

All dies nährte die Befürchtung, dass sich in diesem Krieg die Realität und die Inszenierung noch mehr als sonst vermischen könnten – bis sie sich nicht mehr unterscheiden lassen.

Doch nach einem Monat Krieg zeigt sich: Die Wahrheit lebt länger als gedacht. In der Berichterstattung gibt es zwar viel Unsicherheit. In der «Tagesschau» fällt zum Beispiel ständig der Satz, bestimmte Informationen liessen sich nicht überprüfen. Doch die Erwartung, Fake News könnten alles übertünchen und das Vertrauen in die Bilder und Nachrichten grundsätzlich erschüttern, ist nicht eingetroffen.

Wie Fake News (nicht) funktionieren

Es gibt zwar Falschmeldungen auf beiden Seiten. Doch bis jetzt prägen diese den Diskurs nicht. Viele Medienhäuser haben auf die Fake-News-­Debatte reagiert und starke Fact-Checking-Teams aufgebaut. Diesen ist es bisher jeweils in kurzer Zeit gelungen, Manipulationen als solche zu entlarven. Ein Grund dafür ist allerdings auch, dass diese schlechter gemacht sind als erwartet. Fünf Beispiele illustrieren, wie in diesem Krieg Falschinformationen verbreitet und enttarnt werden.

Deep-Fake-Video mit Selenski. Youtube

Die ersten zwei Beispiele sind Deep-­Fake-Videos mit Reden der Präsidenten von Russland und der Ukraine. Mit dieser Technologie liessen sich dank künstlicher Intelligenz täuschend echte Filme herstellen, hiess es. Doch weit gefehlt. Bei beiden Videos ist einfach erkennbar, dass hier nicht der echte ­Putin oder der echte Selenski spricht. Letzterer hat zudem sofort mit einem eigenen Videoclip auf seinen Onlinekanälen reagiert und sich über die ­Fälschung lustig gemacht.

Das dritte Beispiel ist der «Geist von Kiew». Das ist die Legende eines ukrainischen Kampfjetpiloten, der gleich mehrere russische Jets abgeschossen haben soll. Von einem dieser Treffer kursierte eine Videoaufnahme. Die erste Version davon wurde auf Youtube gestellt und war mit dem Hinweis versehen, die Szene sei mit der Software eines Computerspiels erstellt worden.

Bei der Weiterverbreitung wurde diese wichtige Information jedoch weggelassen. Die Geschichte wurde in mehreren Social-Media-Beiträgen weiter entwickelt. Dabei tauchten auch gefälschte Bilder des heldenhaften Piloten auf. ­Offizielle ukrainische Kanäle verbreiteten einige dieser Informationen weiter.

Dieses Beispiel zeigt: Am Anfang einer Fake News muss nicht eine Propagandaabteilung stehen. Manchmal entstehen sie als Jux, entfalten dann aber plötzlich eine eigene Dynamik.

Das Video wurde mit der Software eines Computerspiels erstellt. Youtube

Das vierte Beispiel ist ein gefakter Fake: Ein Standbild aus einer italienischen Fernsehsendung sollte zeigen, dass die Flucht von Kiew mit einer Filmszene aus «Deep Impact» illustriert worden sein soll. Dieses Bild war jedoch nie ausgestrahlt worden. Der Social-Media-Beitrag wurde zwar weltweit verbreitet, etablierte sich aber nicht ausserhalb der Spassecke.

Die Szene wurde gar nie im Fernsehen gezeigt. Facebook

Das fünfte Beispiel ist die Fotografie eines Autos, das durch einen Sprengstoffanschlag beschädigt worden sein soll. Die Miliz der «Volksrepublik ­Donezk» verbreitete es auf Telegram als Beleg für einen Terroranschlag. Mit dem Bild sollte die russische Militäroperation legitimiert werden. Die Spuren auf dem Bild passten aber nicht zur beschriebenen Explosion, wie Experten aufzeigten. So war auch dieses Bild nicht in der Lage, langfristig die Wahrnehmung zu prägen.

Dieses Auto soll von Terroristen angegriffen worden sein. Telegram

Russische Propaganda ist schwächer als erwartet

Lennart Maschmeyer ist Politologe am Center for Security Studies der ETH Zürich und beobachtet die russische Propaganda in der Ukraine seit Jahren. Gemäss seiner Forschung wird der Einfluss sozialer Medien überschätzt. Im Ukraine-Krieg sieht er dies bestätigt: «Die Befürchtung war gross, dass Russland zu ausgeklügelten Desinformationskampagnen im grossen Stil fähig wäre. Doch nun sehen wir plumpe Fälschungen, die einfach zu entlarven sind.»

Die russischen Geheimdienste hätten ihre Inhalte offenbar nicht von langer Hand vorbereitet. Er vermutet, dass Russland den Westen für seine Propaganda bereits aufgegeben habe und sich nur noch auf Brasilien, Indien, China und Südafrika konzentriere.

Die ukrainische Kampagne hingegen baue auf Bildern und Videos der Bevölkerung auf, die sehr authentisch wirken und grosse Emotionen wecken würden. Zum Beispiel wenn sich Zivilisten vor Panzer stellten und diese ­aufhalten konnten. «Die allermeisten Aufnahmen scheinen echt zu sein, auch wenn es ein paar Fälschungen darunter hat», sagt Maschmeyer.

Der am besten dokumentierte Krieg?

Peter Regli ist ehemaliger Geheimdienstchef der Schweiz. Er sagt: «Neu an diesem Krieg ist, dass wir so viel über Kriegsverbrechen wissen wie noch nie. Im Westen gibt es viel mehr wahre News als gelogene.»

Die sozialen Medien sind besser als ihr Ruf. Sie tragen dazu bei, dass die Wahrheit länger lebt.

