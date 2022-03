Im Luftschutz-Keller von Kiew: "Wir müssen diesen Krieg gewinnen"

Ukraine-Krieg Anruf in den Luftschutzkeller: «Ich bin stolz, in dieser schweren Zeit in Kiew zu sein» – Andjey und Natascha berichten Tausende verbringen in Kiew ihre Nächte in Kellern und in U-Bahn-Stationen. Viele sind bereit, im Ernstfall ihre Stadt zu verteidigen. Ein Video-Gespräch mit dem Jazz-Musiker Andjey und der Kulturschaffenden Natascha. Christoph Reichmuth Jetzt kommentieren 11.03.2022, 17.00 Uhr

Lebten beide lange in Russland und haben noch immer Familie dort: Natascha und Andjey in ihrem Keller in Kiew. «Ich bin sicher, dass wir diesen Krieg für die Freiheit gewinnen werden. Wir müssen ihn gewinnen», sagt Andjey. Selfie: Andjey

Vier Mal klingelt es, dann geht Andjey ran. Die Verbindung des Video-Calls steht. Er lächelt. «Hello from the Cellar in Kiew» - «hallo aus dem Keller in Kiew». Es ist dunkel rund um Andjey und seine Kollegin Natascha. Dann beginnen sie zu erzählen. Von den heulenden Sirenen, ihrer Vergangenheit in Russland, von diesem Krieg, den sie gewinnen wollen. Andjey lächelt oft, Natascha ist manchmal den Tränen nahe.

Andjey (63) spielt Gitarre, um Kiewer aufzuheitern

«Wir sitzen schon seit Tagen in diesem Keller im Zentrum von Kiew. Immer wieder heulen die Sirenen in der Stadt, es ist ein beängstigendes Geräusch. Tagsüber ist der Keller ziemlich leer, viele gehen nachhause, füttern ihre Haustiere, nehmen eine Dusche. Am Abend kommen sie zurück, Familien mit ihren Kindern, um die Nacht im Schutz des Kellers zu verbringen.

Auch wir gehen tagsüber manchmal raus, zum Beispiel, um im Supermarkt einzukaufen. Kiew ist nicht eingekesselt, an manchen Tagen haben die Supermärkte noch immer geöffnet, die Versorgung der Stadt funktioniert. Auf den Strassen sind überall bewaffnete ukrainische Soldaten.

«Die Stimmung ist angespannt, es liegt eine seltsame Stille über Kiew, aber Panik ist keine zu spüren.»

Am Mittwochabend bin ich mit meiner Gitarre zur Metro-Station gelaufen. In U-Bahnstationen verbringen viele Kiewer seit zwei Wochen ihre Tage und Nächte, um vor Fliegerbomben geschützt zu sein.

Mit meiner Gitarre spielte ich für die Menschen einige meiner Lieder. Ich möchte ihnen Kraft geben. Die Leute brauchen jetzt Kraft. Ich bin selbst halber Russe, geboren in Karl-Marx-Stadt als Sohn russischer Eltern, dann mit meinen Eltern in den Ural gezogen, Wehrdienst in der sowjetischen Armee. Meine Jugend verbrachte ich in Russland.

Nach dem Armeedienst bin ich nach Kiew gezogen, hier habe ich Musikprojekte, organisiere Konzerte. Meine Eltern leben nicht mehr, aber ich habe noch Familie in Russland. Ich erzähle ihnen von den Verbrechen in Namen Putins, aber viele glauben mir nicht. Sie denken, dass Russland die Ukraine vom Faschismus befreit.

Wir müssen Putin stoppen, für die Freiheit der Welt. Lest doch, was Putin vorhat, er hat es ja selbst niedergeschrieben. Wenn er die Ukraine bekommt, wird er nach Georgien greifen, nach Moldawien und irgendwann nach Länder wie Finnland, die nicht in der Nato sind.

Wir sind stark, wir sehen die Bilder der Demonstrationen überall in der Welt, wir sehen, wie die Welt mit uns Ukrainern ist. Das gibt uns unheimlich viel Kraft. Wenn die Russen Kiew angreifen, dann werde ich mich melden bei unseren Armeediensten. Dann bekomme ich eine Waffe. Ich möchte nicht auf Menschen schiessen. Ich bin sicher, dass wir diesen Krieg für die Freiheit gewinnen werden. Wir müssen ihn gewinnen.»

Natascha (40): «Die Skepsis steigt in Russland jeden Tag»

«In Kiew bin ich geboren, die Hälfte meines Lebens habe ich in Russland verbracht. 2014 bin ich zurückgekehrt nach Kiew, die Politik in Russland wurde immer restriktiver. Ich fühle mich als Ukrainerin und ich fühle mich als Russin. Dieser Krieg bricht mir das Herz.

«Ich weiss nicht einmal, um was ich mehr trauern muss. Um die Ukraine oder um Russland?»

Die Ukraine ist umgeben vom Licht, von der Wärme der Welt, von Solidarität. Russland ist auf dem Weg in den Abgrund, in die Isolation.

Es wird Jahrzehnte dauern, um Vertrauen zur freien Welt wieder herzustellen, um die wirtschaftlichen Folgen zu überwinden. Ich habe viele Freunde in Russland, die erzählen mir, wie sich Russland in eine Diktatur verwandelt und wie die Propaganda viele dazu bringt, zu glauben, was Putin über die Ukraine sagt. Aber die Freunde in Russland sagen mir auch, dass die Skepsis jeden Tag wächst, dass viele erkennen, dass da etwas nicht stimmt. Dieser Krieg generiert nur Opfer, Opfer auf beiden Seiten.

Es gibt viele Ukrainerinne und Ukrainer, die hassen die Russen. Ich kann es ihnen nicht übel nehmen. Aber wie könnte ich die Russen hassen? Wir müssen das Regime von Putin hassen. Es macht mich alles so unendlich traurig. Kiew ist in ukrainischer Hand, es gibt hier keine russischen Truppen. Manchmal kommt es zu Schiessereien in den Strassen der Stadt. Dann schiessen unsere Leute auf russische Agenten. Schon Wochen vor dem Angriff haben die Russen in Kiew und anderen Städten ihre Agenten eingeschleust, getarnt als Touristen oder Studenten.

Ich glaube, die Russen spüren, dass ihr Krieg ein Fehler ist. Sie wollen die vier grössten Städte in der Ukraine kontrollieren, das ist unmöglich, und das wissen sie. Sie können vielleicht den Widerstand des Militärs brechen, aber nicht den Willen von 40 Millionen Ukrainern. Schauen Sie diese weisse Tulpe, die ich hier im Keller habe. Die habe ich gestern am Weltfrauentag geschenkt bekommen. Alle Frauen in Kiew, die sich nach draussen wagten, haben Blumen geschenkt bekommen. Die Solidarität, das Gefühl der Gemeinschaft ist so unglaublich stark.

Jeder hilft, wo er helfen kann. Und manchmal, wenn es mir schlecht geht, schaue ich auf Twitter die Nachrichten und dann sehe ich, wie uns alle unterstützen. Das gibt mir so viel Kraft. Ich bin stolz, in dieser schweren Zeit in Kiew zu sein.»

