Ukraine-Krieg: Ex-Präsident Trump lobt Putin

Ukraine-Krieg Trump stichelt gegen Biden: So drangsaliert der Ex-Präsident den wichtigsten Verbündeten der Ukraine Auf der Weltbühne gibt Joe Biden den führungsstarken Politiker. Zu Hause aber steckt der US-Präsident in der Bredouille. Wie lange hält der Konsens beim wichtigsten Verbündeten der Ukraine noch? Renzo Ruf, Parma Jetzt kommentieren 31.03.2022, 12.00 Uhr

Die St. Vladimir Ukrainian Orthodox Cathedral in Parma, einem Vorort von Cleveland (Ohio). Renzo Ruf

Er kann es nicht lassen. In den Augen der westlichen Welt mag Wladimir Putin spätestens seit Beginn des russischen Feldzuges in der Ukraine ein Paria sein. Für Donald Trump aber, den abgewählten amerikanischen Präsidenten, ist Putin immer noch ein möglicher Verbündeter – sofern er von dieser Kooperation profitieren kann.

So forderte Trump den «sehr cleveren» Herrscher Russlands kürzlich dazu auf, Auskunft über dubiose Geschäftsbeziehungen zu geben, die der Sohn von Präsident Joe Biden mit russischen und ukrainischen Oligarchen gepflegt habe. Putin wäre nun bereit, Antworten auf offene Fragen zu liefern, behauptete der Republikaner im Gespräch mit einem rechten Online-Portal. «Er ist nicht wirklich ein Fan unseres Landes.»

Die Aussage zeigt, wie weit der amerikanische Oppositionsführer zu gehen bereit ist, um seinen Nachfolger im Weissen Haus in Bedrängnis zu bringen – mitten in einer der grössten Bewährungsproben des Westens seit dem Ende des Kalten Krieges.

Stichelt gegen seinen Nachfolger Joe Biden: Der ehemalige US-Präsident Donald Trump. John Raoux / AP

Seine Partei markiert zwar Distanz zu solchen Aussagen Trumps, weil es derzeit in den Reihen der Republikaner nur wenige Politiker gibt, die offen mit Putin sympathisieren. Aber subtil gehen rechte Politiker dennoch auf Distanz zu Biden und stellen damit den innenpolitischen Konsens in Frage.

Einige sagen: Unter Trump hätte Putin die Ukraine nie angegriffen. Mit dem hastigen Truppenabzug aus Afghanistan im vorigen Spätsommer habe Biden die Russen buchstäblich dazu eingeladen, das Nachbarland zu besetzen.

Andere nutzen innenpolitische Brandherde, um Stimmung gegen den 46. US-Präsidenten zu machen. Besonders beliebt ist dabei die Einwanderungspolitik. Der Senatskandidat J.D. Vance in Ohio empört sich darüber, dass Washington die Ukraine mit einem zweistelligen Milliarden-Betrag unterstützt – aber kein Geld für den Bau einer Mauer an der US-Grenze zu Mexiko bewilligen wolle. Der Bestseller-Autor findet:

«Wir müssen uns auf unsere eigenen Probleme konzentrieren.»

Viele Republikaner richten ihren Fokus zudem auf die im Zuge des Ukraine-Kriegs stark gestiegenen Spritpreise. Mit umgerechnet 1.01 Franken pro Liter Benzin bezahlen die amerikanischen Konsumenten derzeit an der Tankstelle (für amerikanische Verhältnisse) einen rekordhohen Betrag. «Das sind nicht Putins Preise. Das sind Bidens Preise», sagte kürzlich Kevin McCarthy, der Fraktionschef der Republikaner im Repräsentantenhaus.

«Ich mag es nicht, wenn Putin den Weltfrieden bedroht»

Amerikanerinnen und Amerikaner mit familiären Wurzeln der Ukraine nehmen solche Stellungnahme besorgt zur Kenntnis. Andrew Fedynsky zum Beispiel, der Direktor eines ukrainischen Museums in Cleveland (Ohio). Er sagt: «Ich fülle meinen Benzintank genauso auf wie alle anderen auch. Und ich mag es nicht, wenn die Preise derart stark steigen.» Er möge es aber auch nicht, sagt Fedynsky, wenn der russische Präsident den Weltfrieden bedrohe und sein Heimatland angreife.

Andrew Fedynsky, langjähriger Direktor der Ukrainian Museum-Archives in Cleveland (Ohio). rr

Der 75 Jahre alte Fedynsky, der nach dem Zweiten Weltkrieg in einem Flüchtlingslager in Innsbruck (Österreich) geboren wurde, ist fest der Meinung, dass die amerikanische Öffentlichkeit der Ukraine zur Seite stehe. «Wir haben viele Freunde», sagt er und verweist auf Solidaritätsbezeugungen von Politikern aller Farben.

In der Tat sind diese Bekundungen in Cleveland nicht zu übersehen. Im Vorort Parma beispielsweise, einem Zentrum der ukrainisch-amerikanischen Gemeinschaft mit insgesamt 81'000 Bewohnerinnen und Bewohnern, wehen im Geschäftsviertel «Ukrainian Village» blau-gelbe Fahnen. Die zahlreichen orthodoxen, katholischen und protestantischen Kirchen entlang der Hauptstrasse rufen zum gemeinsamen Gebet für die gemeinsame Heimat auf. Und in den Schaufenstern der Geschäfte, in denen ukrainisch gesprochen wird, hängen Plakate, auf denen zu lesen ist: «We stand with Ukraine».

«Wir brauchen mehr Hilfe»

In der Metzgerei «State Meats» verkauft George Salo geräucherte Würste, Sauerkraut und Pierogies, gefüllte Teigtaschen. Er sagt, dass zu Beginn der russischen Invasion ihm viele Kundinnen und Kunden zusätzliches Geld zugesteckt hätten, 1 Dollar hier, 10 Dollar da. Anfänglich sei ihm das seltsam vorgekommen, weil er niemanden gesagt habe, dass er Spendengelder für die Ukraine sammle. Nun verweise er die Kunden auf lokale Hilfswerke, und rate ihnen, direkt zu spenden. Angesichts der grossen Solidarität der Bevölkerung zeigt sich Salo zuversichtlich, dass die Amerikaner den «Kampf für die Freiheit», den die Ukrainer führten, über lange Zeit unterstützen würden.

Geschäfte im «Ukrainian Village» in Parma (Ohio). rr

Andere Stimmen sagen, dass sie ein entschiedeneres Eintreten der Regierung Biden für die bedrängte ukrainische Bevölkerung befürworten würden. «Wir brauchen mehr Hilfe», sagt Emiliya Krichbaum, die seit einem Vierteljahrhundert in Amerika lebt. Die Menschen in der Ukraine fürchteten um ihr Leben und hätten Hunger. «Sie können nicht warten, bis sich die amerikanischen Politiker endlich einig werden» und weitere Waffenlieferungen in die Ukraine bewilligten. Putin, findet die 61-Jährige Krichbaum, sei ein Terrorist. Und Terroristen sollten gestoppt werden, so wie Amerika vor etwas mehr als 10 Jahren auch Osama bin Laden gestoppt habe.

