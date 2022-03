Kreml-Sprecher Peskow: Einsatz in Ukraine verläuft nach Plan

Krieg in der Ukraine Kreml-Sprecher Dmitri Peskow im Interview mit Fernsehsender: Krieg in der Ukraine verläuft «streng nach Plan» Der Verlauf des russischen Einsatzes in der Ukraine entspricht den festgelegten Zielen von Wladimir Putin. Das sagte sein Sprecher Dmitri Peskow in einem Interview mit CNN. Allerdings: Die Ziele seien noch nicht erreicht. Dazu gehöre das Dezimieren des ukrainischen Militärs. 23.03.2022, 08.55 Uhr

Dmitri Peskow ist Sprecher des Kreml. Keystone

Der russische Militäreinsatz in der Ukraine verläuft nach Einschätzung von Kremlsprecher Dmitri Peskow «streng nach Plan». Der Verlauf des Einsatzes entspreche den im Vorhinein festgelegten Zielen, sagte Peskow am Dienstag auf Englisch in einem Interview mit dem TV-Sender CNN. «Es ist ein erheblicher Einsatz mit erheblichen Zielen», sagte er. Die Regierung in Moskau bezeichnet den seit fast einem Monat andauernden russischen Angriffskrieg in der Ukraine als «speziellen Militäreinsatz», nicht als Krieg.