Putin will die ganze Ukraine: «Das Schlimmste wird noch kommen»

Krieg in der Ukraine Selenski warnt den Westen: Putin wird weitermachen, bis er Berlin erreicht hat Nach einem Telefonat mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron scheint klar: Kremlchef Putin wird nicht ruhen, bis er die gesamte Ukraine eingenommen hat. Für die Russen läuft allerdings nicht alles rund. Fabian Hock Jetzt kommentieren 04.03.2022, 05.00 Uhr

Verletzter Zivilist in Mariupol: Die Lage im Süden spitzt sich zu. Evgeniy Maloletka/AP (Mariupol, 1. März 2022)

Der Krieg in der Ukraine ist in seiner zweiten Phase. Russland terrorisiert die Zivilbevölkerung, belagert ukrainische Städte, bombardiert Wohnviertel. Sorgen bereitet vor allem die Geschehnisse im Süden rund um Mariupol. Vier aktuelle Entwicklungen sind besonders bemerkenswert.

Putin will die ganze Ukraine

Dieses Gespräch muss beängstigend gewesen sein. Emmanuel Macron jedenfalls zeigte sich entsetzt, nachdem er am Donnerstag 90 Minuten lang mit Wladimir Putin telefonierte. Er glaube, dass in der Ukraine «das Schlimmste noch kommen wird», resümierte Macron im Anschluss.

Kurz bevor in Weissrussland erneut Delegationen aus Russland und der Ukraine zu Gesprächen über einen möglichen Waffenstillstand zusammenkamen, muss Putin gegenüber Macron überdeutlich geworden sein. Aus dem französischen Präsidentenpalast hiess es: Putin sei bereit, zu «eskalieren», sollte Kiew nicht auf seine Forderungen eingehen.

Kurz zur Erinnerung: Putin verlangt die Anerkennung der besetzten Schwarzmeer-Halbinsel Krim als russisches Territorium sowie die Anerkennung der beiden «Volksrepubliken» Donezk und Luhansk im Osten. Zuvorderst aber verlangt der Kremlchef, dass die Ukraine demilitarisiert wird und einen neutralen Status erhält. Experten weisen immer wieder darauf hin, dass Putin eine eigene Vorstellung davon hat, was Neutralität in diesem Zusammenhang bedeutet. Demnach plant er, aus der Ukraine einen russischen Vasallenstaat zu machen.

Entsprechend ernüchtert klingt auch das Fazit des Elysée-Palasts: Macron komme nach dem Gespräch mit Putin zum Schluss, der russische Präsident sei entschlossen, «die Kontrolle über das gesamte Land» zu erlangen. «Es gab nichts in den Äusserungen von Präsident Putin, was uns beruhigen könnte.»

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski warnte, dass für den Westen mehr auf dem Spiel stehe als die Ukraine. Vor einer kleinen Runde an Journalisten in Kiew sagte er, Putin werde weitermachen, bis er Berlin erreicht habe. Mit dem Kremlchef selbst wolle er auf jeden Fall sprechen, es gebe Raum für Kompromisse. Das Fortbestehen der Ukraine als eigenständige Nation sei allerdings nicht verhandelbar.

Mariupol droht zu fallen

Im Kriegsgebiet selbst verschlechtert sich die Lage vor allem im Süden. Die 440000-Einwohner-Stadt Mariupol droht nach Cherson (290000) die zweite Metropole zu werden, die den Invasoren in die Hände fällt. Russischen Angaben zufolge ist die Stadt am Asowschen Meer bereits eingekesselt.

Vadym Boichenko, der Bürgermeister von Mariupol, setzte via Facebook eine dramatische Botschaft ab:

«Sie haben die Brücken und die Züge, zerstört, damit wir unsere Frauen, Kinder und alten Menschen nicht evakuieren konnten. Sie schneiden uns von der Versorgung ab. Sie versuchen, hier eine Blockade zu schaffen, genau wie in Leningrad. [...] Putins Militärhorden beschiessen die Stadt und erlauben nicht, Verletzte zu evakuieren», so Boichenko. «Wir werden als Nation ausgerottet.»

Immerhin: Am Abend einigten sich die Vertreter Russlands und der Ukraine bei den Gesprächen in Weissrussland auf die Schaffung humanitärer Korridore in besonders umkämpften Gebieten.

Die Russen haben Probleme

Während die russische Armee im Süden Gebietsgewinne verzeichnet, kommt sie im Norden nicht wirklich voran. Sinnbildlich: der über 60 Kilometer lange Militärkonvoi, der sich von der weissrussischen Grenze nach Kiew aufgemacht hat. Die ukrainische Hauptstadt ist noch nicht erreicht worden. Starker ukrainischer Widerstand und technische Pannen machen den Russen zu Schaffen. Nun sitzen die Soldaten seit drei Tagen teils ohne Essen und Treibstoff in dem gigantischen Stau fest.

Das schlägt freilich auf die Moral. Um die steht es verschiedenen Berichten zufolge ohnehin nicht gut. Die Versorgungslage sei katastrophal, die russischen Verluste um ein Vielfaches höher als erwartet. Laut ukrainischen Angaben hätten die Russen inzwischen 9000 Soldaten verloren (gefallen, verwundet oder gefangen genommen). Über 200 Panzer, 900 gepanzerte Fahrzeuge und 30 Jets seien zerstört worden. Bei der riesigen Zahl an aufgebotenem Kriegsmaterial sind diese Zahlen für die Invasoren zwar noch nicht bedrohlich. Für die unterschätzte ukrainische Verteidigung sind sie jedoch ein grosser Erfolg.

Info-Krieg nimmt Fahrt auf

Der gescheiterte Versuch, die TV-Übertragung in Kiew durch einen Angriff auf den Fernsehturm lahmzulegen, wirft ein Schlaglicht auf Putins Informationskrieg. Den führt er auch daheim in Russland. Der Kreml geht immer härter gegen die wenigen verbliebenen unabhängigen Medien vor. Jetzt gibt sogar deren Flaggschiff auf: der kremlkritische Radiosender «Echo Moskau».

Putins Regierung hat von Beginn an ihre eigene Version des Krieges in der Ukraine verbreitet. Von einem Krieg ist dort gar nicht die Rede. Stattdessen führten die Soldaten eine «Spezialoperation» durch. Um sicherzustellen, dass diese Verdrehung der Tatsachen nicht angezweifelt wird, schlägt das russische Parlament ein Gesetz vor, über das das ukrainische Portal «The Kyiv Independent» berichtet. Demnach drohten jedem, der «Fake News» über den Militäreinsatz in der Ukraine verbreitet, bis zu 15 Jahre Gefängnis.

