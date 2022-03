Ukraine Tränen des Abschieds – wenn Familien durch den Krieg getrennt werden Zehntausende von Menschen flüchten aus der Ukraine. Dabei kommt es zu herzzerreissenden Abschiedsszenen zwischen Familienangehörigen, wie Bilder aus Kiew eindrucksvoll zeigen. Nicolas Blust 04.03.2022, 16.22 Uhr

Ein letzter Kuss: Ein junges Ehepaar, kurz vor der Abfahrt des Zuges. Während die Frau Kiew verlassen kann, bleibt ihr Ehemann zurück, um die Hauptstadt gegen die russischen Invasoren zu verteidigen. Emilio Morenatti / AP Mit an Bord ist auch der gemeinsame Sohn. Wann und ob sich die Familie wiedersieht, steht in den Sternen. Emilio Morenatti / AP Natalia, 57, verabschiedet sich von ihrer Tochter und ihrem Schwiegersohn. Emilio Morenatti / AP Nach der Abfahrt des Zuges bricht die Grossmutter in Tränen aus. Wer weiss, ob sie ihre Familie jemals wiedersehen wird. Emilio Morenatti / AP Ein Paar tauscht letzte Zärtlichkeiten aus, bevor es von einander Abschied nehmen muss. Emilio Morenatti / AP Bogdan, 51 Jahre alt, zeigt eine Geste der Stärke, als er sich von seiner Familie verabschiedet. Emilio Morenatti / AP Eine Frau verabschiedet sich unter Tränen von ihrem Ehemann. Auch er bleibt zurück, um Kiew zu verteidigen. Emilio Morenatti / AP Das Leid ist den Familien ins Gesicht geschrieben. Ob sie ihre Liebsten jemals wiedersehen? Emilio Morenatti / AP Mittlerweile sind über eine Million Menschen aus der Ukraine geflüchtet. Vadim Ghirda / AP Per Zug reisen sie in die Nachbarstaaten, die meisten von ihnen nach Polen. Emilio Morenatti / AP Was die Flüchtenden an der Grenze erwartet, wissen sie nicht. In Kiew bleiben ist jedoch angesichts der sich zuspitzenden Lage keine Option. Andriy Andriyenko / AP

Ein letzter Kuss – danach gilt es, Abschied zu nehmen. Die Frau flüchtet per Zug in Richtung der polnischen Grenze. Ihr Mann muss zurückbleiben. Er wird zur Verteidigung der Hauptstadt Kiew eingezogen. Seit der Verhängung des Kriegsrechts nach dem russischen Angriff auf die Ukraine ist Männern im Alter zwischen 18 und 60 Jahren die Ausreise verboten.

Solche Szenen des Abschieds häufen sich am Bahnhof in Kiew. Wer kann und darf, lässt Kiew und den Bombenhagel hinter sich. Das Ziel: Sich vor den russischen Invasoren jenseits der Grenze in Sicherheit zu bringen.

Die Aufnahmen in der Bildstrecke (oben) zeigen das Leid, das das ukrainische Volk ertragen muss. Ein Ende der Kampfhandlungen sowie ein baldiges Wiedersehen mit den Liebsten ist für die Ukrainerinnen und Ukrainer nicht in Sicht.