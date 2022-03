Krieg in der Ukraine: Putin lässt auf fliehende Zivilisten feuern

Ukraine-Krieg Putin lässt auf fliehende Zivilisten feuern – die aktuelle Lage in der Ukraine Die Evakuierung der belagerten Stadt Mariupol ist erneut gescheitert. 200'000 Menschen sitzen fest, während pausenlos russische Artilleriegeschütze in Wohnhäusern einschlagen. Und Putin vertreibt die westlichen Medien aus Russland. Fabian Hock 06.03.2022, 19.37 Uhr

Hunderte suchen Schutz unter einer zerbombten Brücke. Emilio Morenatti / AP

Die russische Armee verschont bei ihrem brutalen Angriffskrieg in der Ukraine nicht einmal mehr fliehende, schutzlose Zivilisten. In Irpin ausserhalb der Hauptstadt Kiew suchten am Sonntag Hunderte Schutz unter einer zerbombten Brücke. Die ukrainische Armee hatte sie zerstört, um die russischen Invasoren am Weiterkommen zu hintern. Mit Schulbussen sollten die Menschen in Sicherheit gebracht werden.

Als die Busse vorfuhren, feuerte Putins Armee Mörsergranaten in deren Richtung. Eine Familie wurde bei dem Angriff aus dem Leben gerissen. Vater, Mutter und Kind - von russischen Soldaten getötet, als sie fliehen wollten. Das Bild eines Fotografen des «Wall Street Journal» zeigt die abgedeckten Körper. Der gepackte Rollkoffer daneben.

Das Bild eines Fotografen des «Wall Street Journal» zeigt die abgedeckten Körper. Oleksandr Ratushniak / EPA

Die US-Regierung dokumentiert bereits mögliche Kriegsverbrechen der russischen Armee in der Ukraine. Aussenminister Antony Blinken sagte am Sonntag: «Wir haben sehr glaubwürdige Berichte über vorsätzliche Angriffe auf Zivilisten erhalten, was ein Kriegsverbrechen darstellen würde.» Der Internationale Strafgerichtshof ermittelt bereits offiziell zu Kriegsverbrechen seitens der russischen Angreifer.

Gefangen ohne Essen, Heizung und Strom

Dramatisch ist die Situation in der Hafenstadt Mariupol im Süden der Ukraine. Russische Truppen belagern die Stadt. 200'000 Menschen müssten in Sicherheit gebracht werden. Doch die Evakuierung ist am Sonntag bereits zum zweiten Mal gescheitert. Laut ukrainischen Angaben bombardiert die russische Armee die Stadt pausenlos. Der Kreml wiederum gibt den «ukrainischen Nationalisten» die Schuld an der gescheiterten Feuerpause. Die Menschen in Mariupol sitzen derweil seit Tagen fest – ohne Nahrung, Wärme, Strom.

Ukrainische Flüchtlinge an der polnischen Grenze bei Medyka. Visar Kryeziu / AP

Laut Angaben der US-Regierung sind in den ersten zehn Kriegstagen 1,5 Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer aus ihrem Heimatland geflohen. Es ist damit die am schnellsten wachsende Fluchtbewegung in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg.

Auch die Schweiz steht auf einer von Putins Listen

Neben dem anhaltenden Artilleriebeschuss von Städten wie Mariupol oder auch Charkiw, sind die russischen Luftangriffe für die Zivilbevölkerung besonders verheerend. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski hat deshalb am Wochenende die Nato erneut dringend aufgefordert, eine Flugverbotszone über der Ukraine durchzusetzen.

Die Nato indes lehnt das nach wie vor ab. Sie wäre dann Kriegspartei, so die Begründung. Kremlchef Putin hat am Wochenende deutlich gemacht, dass Drittländer, die sich an der Durchsetzung einer solchen «No-Fly-Zone» beteiligten, als feindliche Kriegsparteien angesehen würden.

In der Stadt Irpin nahe Kiew brennen Gebäude nach dem Beschuss durch das russische Militär. Emilio Morenatti / AP

Putin hat überdies eine Liste in Auftrag gegeben, auf der sich wohl auch die Schweiz wiederfinden wird. Sein Kabinett solle eine Zusammenstellung mit jenen Ländern machen, die Sanktionen gegen Russland verhängt haben. Es dürfte eine lange Liste werden. Die Sanktionen des Westens, so Putin am Wochenende, kämen «einer Kriegserklärung gleich».

Westliche Medien stellen ihre Russland-Berichterstattung ein

Eine andere Art von Krieg führt Putin derzeit in Russland selbst. Der Kremlchef schränkt die freie Meinungsäusserung und die unabhängige Medienberichterstattung massiv ein. Am Freitagabend unterzeichnete er mehrere entsprechende Gesetze. Bis zu 15 Jahre Haft drohen nun für die Verbreitung von angeblichen «Falschinformationen» über die russischen Streitkräfte. Auch wer öffentlich die Armee «verunglimpft», wird bestraft.

Da die Regierung in Moskau lediglich von einer «Spezialoperation» spricht, den die Armee derzeit in der Ukraine durchführe, riskiert Gefängnis, wer nur schon vom «Ukraine-Krieg» spricht.

Ukrainische Soldaten tragen den Kinderwagen einer Mutter, die versuchte den Fluss Irpin zu überqueren. Vadim Ghirda / AP

Eine grosse Zahl westlicher Medien stoppte daraufhin die Berichterstattung aus Russland. Das SRF hat sämtliche Korrespondentinnen und Korrespondenten abgezogen. Auch CNN und die deutschen Anstalten ARD und ZDF stoppten die Berichterstattung aus Moskau. Die britische BBC erklärte: «Diese Gesetzgebung scheint den Prozess des unabhängigen Journalismus zu kriminalisieren. [...]Das lässt uns keine andere Option, als die Arbeit aller Journalisten von BBC News und ihrer Mitarbeiter in Russland zu stoppen.»

Auch auf diesem Medienportal werden bis auf Weiteres keine Texte aus Russland erscheinen. Die Sicherheit unserer Korrespondentin in Moskau ist nicht mehr gewährleistet.