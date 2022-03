Riesiger Militärkonvoi vor Kiew: Schlägt Putin heute zu?

Kriegs-Bulletin Panzer-Kolonnen, heftige Explosionen und die weissrussische Armee: So ist die Lage heute Mittag Tag 6 im Ukraine-Krieg: Eine Panzer-Kolonne macht sich auf den Weg in Richtung Hauptstadt. Die Metropole Charkiw im Osten des Landes wird von heftigen Explosionen erschüttert. Und Weissrussland ist jetzt offiziell Kriegspartei. So ist die Lage heute Mittag. Fabian Hock 1 Kommentar 01.03.2022, 12.00 Uhr

Zerstörte Militärfahrzeuge unweit der ukrainischen Hauptstadt Kiew. Efrem Lukatsky / AP

64 Kilometer lang ist die Kolonne an Militärfahrzeugen, die sich am Dienstagmorgen in Richtung Kiew in Gang gesetzt hat. Satellitenbilder belegen das enorme Ausmass des Konvois. Auf einer Strecke, so lang wie von Luzern nach Aarau, reihen sich Artillerieeinheiten, Transporter, Versorgungsfahrzeuge und jede Menge Panzer aneinander. Alles was man für einen gross angelegten Bodenangriff braucht.

Was plant Putin?

In den ersten Tagen des russischen Einmarschs haben die ukrainischen Truppen Erstaunliches geleistet: Noch immer ist keine grössere Stadt in die Hände der Invasoren gefallen. Plan A der russischen Armee, in einer Art Blitzkrieg die Regierung in Kiew auszuschalten und innerhalb von wenigen Tagen die Kontrolle über die Ukraine zu übernehmen, ist gescheitert.

Der Riesen-Konvoi, der sich nur noch rund 27 Kilometer vor der Hauptstadt befindet, verheisst allerdings nicht Gutes. Denn er könnte die Grossoffensive bedeuten, mit der Fachleute bereits vor Kriegsbeginn gerechnet hatten. So sagte der Londoner Militärexperte Franz-Stefan Gady im Gespräch mit dieser Zeitung: «Der Hauptstoss wird nicht aus dem Donbass erfolgen, sondern von der weissrussischen Grenze im Norden. Entlang des Flusses Dnepr dürften die russischen Truppen in Richtung Kiew vordringen.» Nun könnte es also soweit sein.

Raus aus Kiew, so lange es noch geht: Frauen und Kinder versuchen aus der Stadt zu fliehen. Emilio Morenatti / AP

Befürchtet wird, dass Kremlchef Putin die ukrainische Hauptstadt von der Aussenwelt abschneiden will. Eine Belagerung, wie im Mittelalter. Mögliches Kalkül des Kreml: Ist Kiew erst einmal von Nahrungs-, Treibstoff- und Waffenlieferungen abgeschnitten, wäre es nur noch eine Frage der Zeit, bis der Widerstand gebrochen ist.

Russland erhöht die Schlagzahl

Insgesamt hat Russland rund 75 Prozent der Truppen, die es an der ukrainischen Grenze aufgeboten hat, ins Land geschickt. So bemerkenswert die Verteidigung der ukrainischen Armee zu diesem Zeitpunkt ist: Bislang sei nur ein kleiner Teil davon in Kampfhandlungen eingebunden gewesen.

Diktator Lukaschenko schickt seine Armee los

Inzwischen soll auch die weissrussische Armee in die Ukraine eingefallen sein, wie lokale Journalisten berichten. Der Schritt war erwartet worden, denn Alexander Lukaschenko, der Machthaber in Minsk, ist letztlich Befehlsempfänger von Wladimir Putin. Das ukrainische Verteidigungsministerium bestätigte die Meldungen am Dienstagmittag.

Unterdessen kam es in der ostukrainischen Stadt Charkiw zu folgenschweren Luftschlägen. Auf Videos ist der Angriff auf ein Verwaltungsgebäude im Zentrum der zweitgrössten ukrainischen Stadt zu sehen.

Laut dem Bürgermeister von Charkiw, nimmt die russische Armee gezielt Umspannwerke in Beschuss, um die Stromversorgung auszuschalten. Die selbe Taktik kommt offenbar auch in der Stadt Mariupol am Asowschen Meer zum Einsatz. Dort verbuchte das ukrainische Militär in der Nacht offenbar einen Erfolg: Laut Berichten haben die Ukrainer die Stadt nach einer russischen Offensive wieder unter Kontrolle gebracht.

