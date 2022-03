Kriegs-Bulletin Putins «Vernichtungskrieg» beginnt: Russland bombardiert Wohngebiete – so ist die Lage heute Mittag Tag 7 im Ukraine-Krieg: Die russische Armee geht immer brutaler vor. Der Kampfgeist der Ukrainer ist ungebrochen. Ein alter Bekannter soll laut Kreml-Plänen als ukrainischer Präsident eingesetzt werden. Fabian Hock Jetzt kommentieren 02.03.2022, 12.00 Uhr

Zerstörung in Charkiw nach einem Raketenangriff auf das Stadtzentrum. Sergey Dolzhenko/EPA

Der über 60 Kilometer lange Militärkonvoi der russischen Armee ist noch rund 20 Kilometer von der ukrainischen Hauptstadt entfernt. Erste Raketenangriffe auf Kiew zeigten bereits gestern, auf was es Russland als erstes abgesehen hat: die Kommunikation (Fernsehturm) – und die Zivilbevölkerung.

Immer mehr Berichte von zerstörten Wohngegenden wie im Video oben aus Irpin am Rande von Kiew finden ihren Weg in die sozialen Medien. Verheerend ist die Lage in der Stadt Charkiw nahe der russischen Grenze. Putins Armee führt die Angriffe hier besonders brutal aus – die Stadt wird mit allem möglichen an Artillerie beschossen. In der Nacht wurde laut ukrainischen Angaben unter anderem ein Spital bombardiert.

Der deutsche CDU-Bundestagsabgeordnete und Aussenpolitiker Norbert Röttgen findet auf Twitter deutliche Worte für Putins Strategiewechsel in der Ukraine. Laut Röttgen habe Russlands Präsident «die Phase des Vernichtungskriegs eingeläutet».

Russland bestreitet zwar, dass es gegen die Zivilbevölkerung vorgehe. Zahlreiche Berichte aus den betroffenen Regionen, teils auf Video festgehalten, legen jedoch einen anderen Schluss nahe.

In Charkiw schlug am Morgen eine Rakete im Polizeihauptquartier ein.

Nach Angaben von Amnesty International wurde bereits am 25. Februar ein Kindergarten in der Stadt Ochtyrka in der Region Sumy im Nordosten der Ukraine von Streumunition getroffen.

Kreml will Viktor Janukowitsch als Präsident einsetzen

Wie am Mittwochvormittag aus dem ukrainischen Geheimdienst an die Medien gelangt ist, plant der Kreml offenbar, einen alten Bekannten zum neuen ukrainischen Präsidenten zu machen. Demnach soll der Russland-treue Viktor Janukowitsch zum Staatschef gemacht werden.

Viktor Janukowitsch (Archivbild 2016) AP

Janukowitsch war von 2010 bis 2014 Präsident der Ukraine. Im Zuge der Maidan-Proteste jagten ihn die Demonstranten aus dem Amt.

Nach dem Willen Putins soll Janukowitsch den inzwischen als Volksheld gefeierten Wolodimir Selenski ersetzen. Der aktuelle Präsident, der in Kiew den Widerstand anführt, sollte von einem Killerkommando ermordet werden. Laut ukrainischen Angaben konnte das verhindert werden - die Angreifer seien ausgeschaltet worden.

Russische Armee erobert erste grössere Stadt

Derweil hat das russische Militär eigenen Angaben zufolge inzwischen die volle Kontrolle über die seit Tagen umkämpfte südukrainische Grossstadt Cherson erlangt. «Russische Einheiten der Streitkräfte haben das Zentrum der Region Cherson vollständig unter ihre Kontrolle gebracht», sagte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow, am Mittwoch einer Mitteilung zufolge. Von ukrainischer Seite gab es dafür zunächst keine Bestätigung.

Allem Anschein nach haben die russischen Invasoren jedoch schon Pläne für jene, die Gegenwehr leisten: In Cherson stehen laut Berichten Gefangenentransporter bereit.

Der Widerstand der ukrainischen Armee und auch der Zivilbevölkerung ist allerdings ungebrochen. Die Menschen stellen sich mit allem, was sie haben, den Angreifern in den Weg. Im Video unten baut sich eine Gruppe von Einheimischen vor einem gepanzerten russischen Fahrzeug auf – und singt die ukrainische Nationalhymne.

In der Region Luhansk in der Ostukraine blockieren Menschen eine Strasse, um die russische Armee am Weiterkommen zu hindern.

Das ukrainische Verteidigungsministerium teilte mit, mehr als 5840 russische Soldaten seien bislang getötet worden. Über 200 Panzer, 860 weitere militärische Fahrzeuge, 30 Flugzeuge sowie 31 Hubschrauber seien zerstört worden.

Das Ministerium warf Russland schwere Kriegsverbrechen vor. «Flugzeug- und Raketenangriffe von Russland und Weissrussland aus auf zivile Gebäude und Schulen, Beschuss von Entbindungsstationen – das ist feiges Verhalten von denjenigen, die keine Ehre haben», hiess es. Und weiter:

«Dies sind keine Militärs, sondern Terroristen, Vertreter eines terroristischen Staates.»

