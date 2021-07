Wendepunkt Kubas Kommunisten müssen zittern – aus diesen 5 Gründen Erstmals seit Jahrzehnten erhebt sich die Bevölkerung gegen die Regierung der Karibikinsel. Der Rücktritt des Castro-Clans von der politischen Macht hat vielen die Angst genommen. Klaus Ehringfeld, Mexiko-Stadt 12.07.2021, 18.56 Uhr

Anti-Regierungsdemonstranten wurden auf offener Strasse von Polizisten in zivil verhaftet. EPA

Es sind Bilder, die man aus Kuba sonst nicht kennt: umgestürzte Polizeiautos, Protestmärsche und laute Kritik an der kommunistischen Regierung. Am Sonntag brach der angestaute Frust aus der Bevölkerung raus. Er begann in einem Randbezirk der Hauptstadt Havanna und dehnte sich über die ganze Insel aus.