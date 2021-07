Corona-Virus: Wuhan oder USA, wo kommt es her?

Corona-Ursprung Labortheorie: Jetzt lenken die Chinesen den Verdacht auf ein amerikanisches Forschungsinstitut Fünf Millionen Chinesen fordern eine WHO-Untersuchung eines US-Labors in Maryland. Die Propaganda der Staatslenker wirkt. Fabian Kretschmer, Peking 22.07.2021, 15.55 Uhr

Nix zu sehen! Ein chinesischer Sicherheitsmann verscheucht den Fotografen vor dem Wuhan Institute of Virology. AP

Der Ursprungsort des Corona-Virus? Der liege ganz klar in den USA! Dieses Gerücht verbreitet derzeit die nationalistische chinesische Zeitung «Global Times». Sie hat – wohl auf Geheiss der Führungsriege in Peking – eine Petition lanciert, die eine entsprechende Untersuchung durch die Weltgesundheitsorganisation WHO im amerikanischen Biowaffen-Labor Fort Detrick vor den Toren von Washington D.C. fordert. Mehr als fünf Millionen Chinesen haben die Petition bereits unterzeichnet.