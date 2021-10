Leere Tankstellen Kraftstoffkrise: Britische Soldaten von Montag an im Einsatz In Grossbritannien sollen von Montag an Soldaten im Einsatz sein, um den anhaltenden Kraftstoffmangel an britischen Tankstellen einzudämmen. 02.10.2021, 10.39 Uhr

In Grossbritannien wird der Sprit knapp. (Symbolbild) Keystone

Fast 200 Mitglieder der Streitkräfte, darunter 100 Lastwagenfahrer sollen «temporäre» Unterstützung leisten, wie der Regierungssitz Downing Street am Samstag mitteilte. Gleichzeitig erweiterte die Regierung ihre Angebote für ausländische Lkw-Fahrer. So sollen bis zu 300 Fahrer aus dem Ausland sofortige Arbeitsvisa erhalten, die bis März gültig sein sollen. Bislang hatte die Regierung versucht, Bewerber aus dem Ausland mit temporären Visa bis Weihnachten auf die Insel zu locken.

In Grossbritannien herrschen seit mehr als einer Woche extreme Engpässe an vielen Tankstellen. Viele sind geschlossen. An den übrigen bilden sich lange Schlangen. In einigen Teilen des Landes soll sich die Lage gebessert haben. Das gilt nach Angaben eines grossen Tankstellenverbands jedoch nicht für London und den Südosten. Während sich die Lage in Schottland, dem Norden Englands und Teilen der Midlands gebessert habe, sei es im Süden «allenfalls schlimmer geworden», sagte der Chef der Petrol Retailers Association Brian Madderson der BBC am Samstag. (dpa)