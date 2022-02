Leitartikel Krieg gegen die Ukraine: Die Schweiz sollte jetzt Härte und Herz zeigen Der brutale Einmarsch von Putins Truppen in die Ukraine stellt den Westen vor eine historische Probe. Die offizielle Schweiz wirkt orientierungslos – dabei sollte sie nun klare Kante zeigen: Mit Härte gegenüber Putin und mit Herz gegenüber ukrainischen Flüchtlingen. Patrik Müller 1 Kommentar 25.02.2022, 16.00 Uhr

Russischer Panzer: Putins Angriffskrieg beruht auf zwei Lügen. Reuters

Bombardements und Bodenoffensiven, Tote und Verletzte, Bilder von Autokolonnen mit Menschen, die aus Städten fliehen: Der Traum eines Europas, in dem Angriffskriege einer fernen Vergangenheit angehören, ist am 24. Februar 2022 jäh zerstört worden. Dass nach dem Fall der Berliner Mauer 1989 ewiger Frieden herrschen würde, hat sich als Illusion erwiesen.

Auf unserem Kontinent ist Krieg, entfesselt von einem wahnhaft agierenden Präsidenten, dem russischen Machthaber Wladimir Putin. Er befehligt eine der grössten Armeen der Welt und setzt diese rücksichtslos gegen das 44-Millionen-Volk der Ukrainer ein.

Erinnerungen an 1939

Die jüngeren Generationen kennen solche Bilder nur aus Geschichtsbüchern, bei den Älteren werden Erinnerungen wach an die dunkelsten Stunden des 20. Jahrhunderts. Die «Washington Post» titelte: «Putins Angriff auf die Ukraine erinnert an Hitlers Einnahme der Tschechoslowakei.» Hitler habe damals bei der Invasion mit ähnlichen Taktiken operiert. Wenige Monate später, im Herbst 1939, begann der Zweite Weltkrieg.

Putins Rechtfertigung beruht auf zwei haltlosen Lügen. Erstens fantasiert der Kreml-Chef, in Kiew sei ein Nazi-Regime an der Macht, das einen Genozid plane. Die Wahrheit ist, dass Regierungschef Wolodimir Selenski demokratisch gewählt ist und eine liberale Politik betreibt. Er ist ein ehemaliger Comedian mit jüdischen Wurzeln. Zweitens behauptet Putin, das westliche Verteidigungsbündnis Nato vereinnahme immer mehr östliche Länder und in Bälde auch die Ukraine. Die Wahrheit ist, dass die beigetretenen Länder aus eigenem Willen, aus Gründen der Sicherheit, der Nato beitreten wollten. Ein Beitritt der Ukraine wiederum stand in keiner Weise auf der Agenda.

Putin-Versteher zur Linken und zur Rechten

Der zweiten Lüge, jene zur Nato, sind auch in Europa und in der Schweiz viele Politiker aufgesessen. Vor allem Rechtspopulisten haben mit Putin geflirtet, das autoritäre Gehabe des starken Mannes bewundert, bisweilen zudem Linksaussen-Exponenten; einige, so die deutsche Linken-Politikerin Sara Wagenknecht, gaben nach dem Kriegsausbruch den Irrtum zu. In der Schweiz umfasst die Fraktion der Putin-Versteher illustre Figuren, einige wie Yvette Estermann oder Roger Köppel findet man in der SVP, andere sind die letzten verbliebenen Kommunisten, so der Neuenburger Nationalrat Denis de la Reussille. Selbst die Mitte (Filippo Lombardi) ist nicht gefeit vor dem Charme des leidenschaftlichen Sportlers Putin.

Irre Begründungen: Putin bei seiner Fernsehansprache. Screenshot Youtube

In einem Punkt aber haben sich auch die Regierungen der USA und der europäischen Staaten geirrt. Sie dachten, Putin lasse sich mit «Appeasement» vom Schlimmsten abhalten, mit scharfen Worten und mit Sanktionsdrohungen. Eine militärische Option schloss Joe Biden von Anfang an aus, weil sonst ein nuklearer Schlagabtausch drohen würde. So hatte Putin letztlich freie Bahn für das, was so kaum jemand für möglich hielt: Den umfassenden Einmarsch in die Ukraine. Dass das untergerüstete ukrainische Militär der russischen Armee wenig entgegenzusetzen hatte, war klar. Insofern hat der Westen die Ukraine allein gelassen.

Allein gelassen von den Freunden

Das ist für deren Volk umso bitterer, als es jetzt von Putin dafür bestraft wird, sich ab 2014 Europa und dem Westen zugewandt zu haben. Für den Londoner Politologen und Europa-Spezialisten Sam Greene ist klar: Putin schwafelt zwar von der Nato, aber ihm geht es um die EU.

Der russische Machthaber will nicht, dass sich die Ukraine näher an die Wirtschafts- und Wertegemeinschaft Europas annähert und integriert - also jenen Weg weitergeht, den sie 2014 eingeschlagen hat. So wie der Friedenstraum zerstört wird, wird für die Ukrainer ein zweiter Traum zerstört: In einem freiheitlichen, demokratischen Land leben zu dürfen.

Mitten in diesem Europa, dem die Ukraine angehören will, liegt die Schweiz. Sie hat noch nicht die richtige Antwort auf Russlands Angriff gefunden. Der Auftritt von Bundespräsident und Aussenminister Ignazio Cassis am Tag des Kriegsausbruchs warf mehr Fragen auf, als er beantwortete. Der Bundesrat muss jetzt schnell nachbessern, über das hinaus, was er am Freitag sagte: Klare Haltung statt Eiertanz!

Zweiter Auftritt: Bundespräsident Ignazio Cassis am Freitag an einer Pressekonferenz. Keystone

Die Neutralität verbietet wirtschaftliche Sanktionen keineswegs, denn Russland hat das Völkerrecht eindeutig gebrochen und ist als Schurkenstaat zu taxieren, wie der Zürcher Rechtsprofessor Urs Saxer in dieser Zeitung darlegte. Die Schweiz muss ihr Zögern ablegen und klare Kante zeigen. Das ist ohne Gesichtsverlust möglich, weil das Ausmass von Putins Angriff so nicht zu erwarten war. Dies im Dienst der Sache, aber auch im eigenen Interesse. Denn die Schweiz würde sich in der gesamten westlichen Welt isolieren, trüge sie die Sanktionen nicht umfassend mit. Gut, dass das Parlament den Druck auf die Landesregierung erhöht.

Es gibt die Neutralität, und es gibt die humanitäre Tradition

Doch Härte gegenüber Putin reicht nicht aus. Die Schweiz sollte auch Herz zeigen - gegenüber den Menschen in der Ukraine. Die humanitäre Tradition ist ebenso tief in der helvetischen DNA verankert wie die Neutralität. Als 1956 die Russen in Ungarn und 1968 in der Tschechoslowakei einmarschierten, nahm die Schweiz offenherzig Flüchtlinge auf, viele von ihnen machten dann hierzulande ihren Weg, nicht selten erfolgreich in Industrie, Forschung und Bildung. Den Ukrainerinnen und Ukrainern sollte die Schweiz mit derselben Haltung begegnen. Europa muss wenigstens eins sein in dieser Frage: Die Opfer dieses Krieges sollen nicht allein gelassen werden.

Der Krieg ist noch zu jung, um daraus überstürzt sicherheits- und aussenpolitische Schlüsse für die Schweiz zu ziehen. Aber schon jetzt ist absehbar, dass die laufende Debatte über das Armeebudget und neue Kampfjets eine Wendung erfahren wird. Denn einem Irrtum erlegen sind in diesen Tagen auch all jene politischen Kräfte, die nur Geringschätzung für die Armee übrig hatten oder die Rolle der Schweiz innerhalb der europäischen Sicherheitsarchitektur ignoriert haben.

