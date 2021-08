Afghanistan: Ortskräfte der Bundeswehr fürchten Rache der Taliban

Interview Deutscher Afghanistan-Veteran: «Die Menschen fürchten die Rache der Taliban – sie haben Todesängste» Sven Fiedler diente in Afghanistan. Aus Deutschland setzt er sich nun für die lokalen Helfer ein. Dass die Taliban den Krieg nach dem Abzug internationaler Truppen gewinnen würden, ahnte er schon 2019. Christoph Reichmuth, Berlin 17.08.2021, 16.06 Uhr

Taliban-Kämpfer an diesem Dienstag auf Patrouille in Kandahar. Stringer / EPA

Sven Fiedler, 30, war 2019 mehrere Monate für die Bundeswehr in Afghanistan. Der Hauptmann und Zeitsoldat engagiert sich heute im aus Spendengeldern finanzierten «Patenschaftsnetzwerk Afghanische Ortskräfte» dafür, dass Deutschland jene Menschen aus Afghanistan ausfliegt, die direkt oder indirekt für die Bundeswehr gearbeitet haben - und nun die Rache der Taliban fürchten.

Sven Fiedler, stehen Sie derzeit mit Menschen in Afghanistan in Kontakt, die in Deutschland Schutz suchen und feststecken?

Uns erreichen täglich Mails, Anrufe und Facebook-Mitteilungen von Menschen, die verzweifelt sind und um Hilfe bitten, weil sie die Rache der Taliban fürchten.



Was beschreiben Ihnen diese Menschen?

Die Menschen haben Todesängste. Sie sind verzweifelt, weil sie das Gefühl haben, dass gerade Deutschland sie jetzt nicht mehr herausholt aus Afghanistan. Sie berichten uns davon, dass die Taliban von Tür zu Tür gehen und nach Ortskräften und Mitarbeitern von Hilfsorganisationen suchen, auch nach Journalisten und Frauenrechtlerinnen. Das macht einen sehr betroffen.

Die USA haben ein Militärflugzeug bis auf den letzten Platz mit Menschen gefüllt, um sie ausser Land zu bringen. Die Bundeswehr hat mit dem ersten Flieger sieben Menschen aus Kabul ausgeflogen.

Wenn man den Menschen helfen möchte, ist es von der Ladekapazität der Flugzeuge kein Problem, 600 Menschen in einer Maschine auszufliegen. Man muss es einfach nur wollen. Da sehen wir wieder, wie die deutsche Regierung immer noch an diesen starren Vorgaben festhält und jeden Antrag überprüft, ob die Person auch wirklich schutzberechtigt ist. Dabei müsste man jetzt versuchen, möglichst rasch möglichst viele Menschen in Sicherheit zu bringen. Aus humanitären Gründen. Nun müssen wir befürchten, dass ein Grossteil der afghanischen Ortskräfte leider in Afghanistan bleiben muss.

Bundeswehr-Hauptmann Sven Fiedler. zvg

Sie waren 2019 für die Bundeswehr in Mazar-e-Sharif im Norden des Landes. Welchen Eindruck haben Sie damals gewonnen?

Wir haben mitbekommen, wie hoch der Blutzoll ist, den die afghanischen Streitkräfte bei ihrem Kampf gegen die Taliban bezahlt haben - alleine, in dem wir afghanische Twitter-Accounts verfolgten. Die Taliban haben schon damals Polizeistationen eingenommen und sind dabei kaum auf Widerstand gestossen, viele Armee-Einheiten haben sich den Taliban fast kampflos ergeben, Teile der Armee sind zu den Taliban übergelaufen. Solche Meldungen erreichten uns regelmässig.

Für Sie war es also nicht überraschend, dass die Taliban in so kurzer Zeit das Land unter ihre Kontrolle gebracht haben?

Dass es so schnell gehen würde, damit habe ich nicht gerechnet. Aber ich habe schon 2019 den Eindruck gewonnen, dass viele Mitglieder der afghanischen Streitkräfte oder der Polizei einfach nicht für ein Ziel, das sie selber nicht verstanden haben, sterben wollten und die Taliban daher relativ oft leichtes Spiel bei ihrem Kampf hatten. Schon damals musste man befürchten, dass - wenn wir uns zurückziehen und vor allem die Amerikaner mit ihrer Lufthoheit das Land verlassen - die afghanischen Streitkräfte wirklich vollends den Mut verlieren und kapitulieren werden. Spätestens im Juli dieses Jahres, als die Taliban mehrere grosse Städte quasi ohne Gegenwehr unter ihre Kontrolle gebracht haben, war abzusehen, dass auch Kabul fallen wird. Es war naiv zu glauben, dass aus der afghanischen Armee noch eine grosse Widerstandsbewegung hervorgehen würde.

Spätestens im Juli hätte man also die afghanischen Ortskräfte, Botschaftspersonal, Mitarbeiter von Hilfsorganisationen und Frauenrechtlerinnen aus dem Land bringen sollen?

Definitiv. Das ist unser Kernvorwurf. Wir haben schon früh vor der Situation, die wir jetzt haben, gewarnt.

20 Jahre waren Bundeswehr-Soldaten und internationale Truppen in Afghanistan. War der Einsatz umsonst?

Wir haben in diesen 20 Jahren in meinen Augen vieles erreicht. Pressefreiheit, bessere Schulbildung, wir konnten helfen, dass die Rolle der Frauen gestärkt wurde. Jetzt lassen wir die Ortskräfte zurück und verspielen uns damit alles, was wir erreicht haben. Wir hätten diese Menschen, die für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in Afghanistan einstehen, in Sicherheit bringen müssen.

Ist es falsch, durch kriegerische Einsätze die westliche Idee von einer liberalen Demokratie anderen Ländern wie dem Irak oder Afghanistan aufzwingen zu wollen?

Ich würde sagen: Es hat nicht funktioniert. Ob das an unserem Ansatz lag oder ob man mit kriegerischen Mitteln überhaupt keine Ideen exportieren darf, kann ich schwer beurteilen. Aber es sieht schwer danach aus.



Hat der Westen Afghanistan zu wenig verstanden?

Das sind Beurteilungen, die andere vornehmen sollen. Was ich sagen kann ist: Es leben verschiedene Bevölkerungsgruppen in diesem Land zusammen. Die Probleme, die sich daraus ergeben, kennen wir auch aus anderen Ländern mit kolonialer Vergangenheit. Was wir in Afghanistan versuchten, ist sehr schwierig, vielleicht unmöglich umzusetzen: nämlich aus einer so multiethnischen Gesellschaft zwanghaft und mit Gewalt einen gemeinschaftlichen Staat nach europäischem Vorbild zu schaffen.

Im September stehen in Deutschland Wahlen an. Die Katastrophe von Afghanistan hievt das Thema Flüchtlinge in den Wahlkampf. Die CDU sagt präventiv, dass sich die Krise von 2015 nicht wiederholen dürfe.

Ich finde es zynisch, dass - während sich in Kabul Menschen verzweifelt an ein startendes Flugzeug klammern - mit Bildern von 2015 Ängste geschürt werden. Damals sind fast eine Million Menschen nach Deutschland gekommen. Heute reden wir von insgesamt vielleicht 10000 Ortskräften, die in Gefahr sind, weil sie für Deutschland gearbeitet haben. Da tragen wir eine moralische Verantwortung für diese Menschen, die weit über das Asylrecht hinausgeht.