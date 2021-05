Mallorca Verirrter Grauwal «Wally» sorgt für Aufregung – Wissenschaftlerinnen besorgt Der Aufruf, «Wally» in Ruhe zu lassen, hatte wenig Erfolg. Freizeitkapitäne, Surfer und sogar Schwimmer näherten sich dem acht Meter langen Grauwal, der keine hundert Meter vor der Küste Mallorcas auftauchte. Ralph Schulze 21.05.2021, 14.36 Uhr

«Wally» hat sich ins Mittelmeer verirrt. Gobierno Balear

In aller Seelenruhe schwamm das Jungtier zunächst am Strand des Ferienortes Santa Ponça entlang, im Südwesten der Insel. Dann drehte «Wally» ab und stattete am Freitag, so berichteten die mallorquinischen Behörden, der Bucht der Inselhauptstadt Palma einen Besuch ab.