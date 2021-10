In mehreren Schweizer Städten haben am Samstagnachmittag erneut hunderte Menschen gegen die Corona-Massnahmen protestiert. In Baden (AG) und Rapperswil-Jona (SG) fanden bewilligte Kundgebungen von Massnahmenkritikern statt. In Bern zog derweil eine Gegendemonstration durch die Strassen.

Sandra Havenith 16.10.2021, 16.56 Uhr