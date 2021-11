Joe Biden kann von Mario Draghi viel lernen

Kommentar Mehr Italianità für Joe Biden: Nur das Erfolgsrezept von Mario Draghi kann den US-Präsidenten vor der Abwahl retten Ein Jahr nach seiner Wahl ist der der Mann im Weissen Haus auf dem Holzweg. Seine Partei ist auf dem Minenfeld der Identitätspolitik gefangen – und ihm selbst fehlt das Feindbild, das ihm den Weg zur Macht ebnete. Samuel Schumacher 06.11.2021, 05.00 Uhr

Joe Biden wird bei seinem Besuch in Rom Ende Oktober von Regierungschef Mario Draghi und dessen Ehefrau Maria Serenella Cappello empfangen. EPA

Mario Draghi und Joe Biden hätten eigentlich ausgesorgt. Niemand wäre den beiden Mittsiebzigern böse gewesen, wenn sie sich nach ihrer langen Laufbahn in den verdienten Ruhestand zurückgezogen hätten. Doch Draghi und Biden wollten nicht einfach zusehen, wie ihre Länder von unkonventionellen Regierungen (die Fünf-Sterne-Koalition in Italien und Donald Trump in den USA) zugrunde gerichtet werden.

Also schwangen sie sich im Herbst ihrer Karrieren noch einmal aufs hohe Ross und zogen im Februar 2021 in den Kampf gegen die politischen Wirren. Viel Lob gabs dafür. Viel Hoffnung setzte man in die vernünftigen Kräfte, die die populistischen Geister aus den Amtsstuben in Rom und Washington verscheuchen sollten. Endlich Schluss mit Hokuspokus an den Hebeln der Macht.

Doch was Draghi schaffte – nämlich, sein Land in beeindruckend kurzer Zeit herumzureissen, wirtschaftlich aufzumöbeln und erst noch praktisch durchzuimpfen –, das will Biden einfach nicht gelingen. Seine beiden Finanzspritzen für die Infrastruktur (1,2 Billionen Dollar) und den Sozialstaat (1,75 Billionen Dollar) wurden vom Parlament trotz massiver Abstriche bis Redaktionsschluss noch immer blockiert.

Das Impfziel von 70 Prozent, das er bis Anfang Juli erreichen wollte, hat Amerika erst jetzt überschritten. Und anders als Italien, das für seine elegante Spitzkehre weitherum viel Applaus erntet, leidet Amerika nach dem überstürzten Abzug aus Afghanistan unter internationalem Ansehensverlust. Zu Recht: Experten gehen davon aus, dass ISIS-K, der afghanische Ableger des Terrornetzwerks IS, bis in einem Jahr in der Lage sein wird, internationale Anschläge zu verüben.

Sein Weg wird kein leichter sein: Joe Biden nach seiner Rückkehr vom Klimagipfel in Glasgow. EPA

Dass die Amerikaner trotz aller Beteuerungen aus dem Weissen Haus auch beim Klima nicht wirklich mitziehen, ist wenig überraschend. Bidens rhetorische Hülsen auf der Klimakonferenz in Glasgow dürfen nicht vergessen machen, dass die USA den fürs Erreichen der Pariser Klimaziele zwingend nötigen Ausstieg aus der Kohle-Industrie bis 2035 nicht umsetzen werden. 23 Länder haben am Donnerstag einen entsprechenden Vertrag unterzeichnet. Die USA nicht.

Derweil steigen die Benzinpreise – ein wichtiger politischer Indikator im Land der unbegrenzten Fernstrassen – weiter kräftig an. Die Arbeitslosenzahlen sinken zwar. Doch das Vertrauen der Bevölkerung in die Führungsqualitäten von Joe Biden ist laut jüngsten Umfragen am Boden. Kein Präsident (ausser Donald Trump) war ein Jahr nach seiner Wahl so unbeliebt wie Biden. Eine deutliche Mehrheit der Amerikaner sieht das Land auf dem Holzweg. Dass Biden die anstehenden Probleme lösen kann, glauben nur wenige.

Die Demokraten werden als zahnlose, intern zerstrittene Bande wahrgenommen, die übervorsichtig durch das Minenfeld der amerikanischen Identitätspolitik tappt und statt an konkreten Lösungen an neuen Sprachregelungen für die genderneutrale Zukunft herumstudiert. Ein Beispiel: Im Budget-Voranschlag für das nächste Jahr spricht das Weisse Haus nicht mehr von «Müttern», sondern von «gebärenden Personen».

Diese woke Verblendung sei schuld daran, dass die Demokraten diese Woche die sicher geglaubten Gouverneurswahlen im Bundesstaat Virginia verloren hätten, sagte der demokratische Stratege James Carville. Man spreche die Sprache der Leute nicht mehr. Sehr gut möglich, dass deswegen auch die Parlamentswahlen in einem Jahr und der Kampf ums Weisse Haus in drei Jahren böse enden könnten für die «Blauen».

Der Katholik Biden nutzte seinen Aufenthalt in Rom für eine Privat-Audienz bei Papst Franziskus. AP

Als Brandschutz gegen den feurigen Trump mag Biden vor einem Jahr einer Mehrheit der Amerikaner als gute Wahl erschienen sein. Ohne dauernd das Feindbild des schäumenden Republikaners bemühen zu können, scheint er aber zusehends an Profil zu verlieren.

Vielleicht hat ihm seine jüngste Reise wertvolle Inputs gegeben: Bei seinem Besuch in Rom anlässlich des G20-Gipfels hat der Katholik Biden vergangene Woche nicht nur mit Mario Draghi dinniert, sondern auch eine Audienz beim Papst gekriegt. Um seine Präsidentschaft doch noch gut über die Runden zu bringen, wird er die Ratschläge von beiden Gastgebern gut gebrauchen können.