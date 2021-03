Michael Gorbatschow Im Westen verehrt und in Russland beschimpft: Der Mann mit dem markanten Feuermal wird 90 In Europa und den USA gilt er als Symbol der Freiheit, in Russland sehen ihn viele als Totengräber der Sowjetunion. Eines aber bleibt Michael Gorbatschow hier wie dort: ein grosser Reformer. Am Dienstag wird er 90 Jahre alt. Inna Hartwich aus Moskau 02.03.2021, 05.00 Uhr

Friedensnobelpreisträger und ehemaliger Präsident der Sowjetunion: Michail Gorbatschow wird an diesem Dienstag 90 Jahre alt. Im Hintergrund: ein Gemälde seiner verstorbenen Ehefrau Raissa Gorbatschowa. Hans-Juergen Burkard/Laif / laif

Über sich will er in diesen Tagen wenig reden. Will kaum etwas darüber sagen, wie es ihm geht, womit er sich beschäftigt. Michail Gorbatschow wiederholt für die Journalisten, die russischen und die ausländischen, die es schaffen, ihn ans Telefon zu bekommen, oft nur: «Es darf keinen Krieg geben, wir müssen in Freundschaft leben.» Wie ein alter, ein liebevoller Grossvater, der aus einer Welt berichtet, die den Enkeln so fern scheint.

An diesem Dienstag wird Michail Gorbatschow, dieser Genosse, der die Welt veränderte, 90. Er ist gebrechlich und er ist wach. Er äussert sich zu den Abrüstungsverträgen zwischen Russland und den USA, einen der letzten grossen, New Start, hatten Wladimir Putin und Joe Biden erst kürzlich gerettet. Für seine Stiftung schreibt er über Konflikte in der Welt, wenn er nicht gerade wieder in einer Klinik ist.

Die Coronapandemie hat sein Leben noch isolierter gemacht. Auch den Geburtstag wird er wohl allein verbringen. Wie er die Tage oft allein verbringt. Natürlich nicht vollkommen allein, er hat Helfer in der Staatsdatscha vor den Toren Moskaus, Köchinnen, von denen er sich Kartoffeln und Pelmeni, diese russischen Teigtaschen, servieren lässt. Pfleger, die ihn in einem Lift in den ersten Stock des Hauses fahren und ins Bett bringen.

Erster und letzter Präsident der Sowjetunion

Endlich gibt es diesen von Freunden gespendeten Fahrstuhl, endlich braucht er nicht mehr eine Stunde vom Esszimmer in den Schlafraum. So erzählt es der russische Regisseur Witali Manski, der den einstigen Staatsmann über Monate hinweg auf dessen Datscha gefilmt hat und mit seinem eineinhalbstündigen Interview-Werk «Gorbatschow. Paradies» ein sanftes, ein traurig stimmendes Porträt eines Mannes zeichnet, der erster und letzter Präsident der Sowjetunion war. Einer der Väter der deutschen Einheit ist, ein Friedensnobelpreisträger. Ein historisch Unvergessener, der in seinem eigenen Land immer mehr vergessen wird.

Mit «Perestroika» (Umbau) und «Glasnost» (Offenheit) hat Gorbatschow der Welt zwei russische Worte beschert – und sein Land in einen stürmischen Denkprozess versetzt, als er auf dem 27. Parteitag der KPdSU im Februar 1986 von der «Strategie zur Beschleunigung der sozialökonomischen Entwicklung» sprach. Es war der Anfang seiner Reformen und das Ende der Sowjetunion.

Im eigenen Land ein Bösewicht

Bis heute hassen ihn viele in Russland dafür. Im Westen ist er der «Gorbi», eine Friedenstaube, die Millionen Menschen die Freiheit brachte. In seinem eigenen Land ist er «Gorbatsch», ein Bösewicht und Totengräber der Sowjetunion, die die Menschen längst satt hatten und doch bis heute zuweilen an ihr halten. In «Gorbatschow. Paradies» ist der einstige Generalsekretär der Kommunistischen Partei der Sowjetunion eine Art Sphinx, die seine Rolle in der Geschichte kaum erklären kann.

Der heutigen Macht im Kreml nutzt Gorbatschow wenig, sie lässt ihn sein einsames Rentnerleben leben. Manskis Film, der in Russland im vergangenen Dezember Premiere feierte, zeigt die Einsamkeit Gorbatschows oft in schummrigen Bildern seiner weitläufig und oft leeren Räumen der Datscha.

An seine früh verstorbene Frau Raissa erinnern zahlreiche Bilder im Haus, auch an seine Tochter, die in Deutschland lebt, und die Enkelinnen, ebenfalls im Ausland. Er zeigt aber auch die innere Zufriedenheit eines 90-Jährigen, der stolz darauf ist, sowjetische Republiken aus der Sowjetunion entlassen zu haben und es immer noch bedauert, die Sowjetunion nicht erhalten zu haben. Für Gorbatschow klingt dieser Widerspruch auch nach Jahrzehnten nicht paradox.