Migranten an Belarus-Grenze: Litauen will Ausnahmezustand verläng

Migrationskrise Migranten an Belarus-Grenze: Litauen will Ausnahmezustand verlängern Die Regierung des baltischen EU-Landes entschied am Mittwoch, dem Parlament in Vilnius einen entsprechenden Beschluss zur Billigung vorzulegen. 02.12.2021, 07.48 Uhr

In der Krise um Migranten an der östlichen EU-Aussengrenze zu Belarus will Litauen den Ausnahmezustand in seiner Grenzregion bis zum 9. Januar 2022 verlängern. Die Regierung des baltischen EU-Landes entschied am Mittwoch, dem Parlament in Vilnius einen entsprechenden Beschluss zur Billigung vorzulegen. Das Kabinett folgte damit einem Vorschlag der Innenministerin Agne Bilotaite.