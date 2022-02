Ukraine-Krieg: Sondersendung nach Invasion von Russland

Der ETH-Militärexperte Niklas Masuhr schätzt in der Sondersendung der Regionalsender von CH Media die Situation in der Ukraine ein. VideoUnit/CH Media

Militärexperte zum Ukraine-Krieg: «Dass es zu zivilen Opfern kommen wird, ist klar» Niklas Masuhr ist Militär- und Strategieexperte der ETH Zürich. Er schätzt die aktuelle Lage in der Ukraine ein und erläutert, was vom Krieg in Osteuropa zu erwarten ist. 24.02.2022, 13.48 Uhr

Russland hat einen Krieg gegen die Ukraine begonnen. Präsident Wladimir Putin ordnete am frühen Donnerstagmorgen eine Militäroperation in den Regionen Luhansk und Donezk an. Angriffe mit Kampfflugzeugen, Hubschrauber und Raketen wurden auch aus anderen Teilen der Ukraine gegen militärische Infrastruktur gemeldet.

Erstmals stehen sich damit russische und ukrainische Soldaten in dem seit acht Jahren dauernden Konflikt gegenüber.

Putin hatte am Montag die Unabhängigkeit der Separatistenregionen Donezk und Luhansk in der Ostukraine anerkannt. Dort rollten nun russischen Panzer ein. Der Kremlchef plant zum zweiten Mal nach 2014 einen Einmarsch in die Ukraine.

Russland hat nach westlichen Angaben etwa 150 000 Soldaten an der Grenze zur Ukraine zusammengezogen.

US-Präsident Joe Biden, Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), die Europäische Union und die Nato verurteilten Putins Vorgehen scharf und kündigten umgehend weitere Sanktionen an. Die Strafmassnahmen zielen vor allem darauf, Russland von den Finanzmärkten abzuschneiden. (dpa)