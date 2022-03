Schwarzpeterspiel um Kampfjets für Ukraine: USA machen Rückzieher

MILITÄRHILFE Schwarzpeterspiel um Kampfjets für Ukraine: USA wollen Verantwortung für polnische Migs nicht übernehmen Polen hat eingelenkt und ist bereit, der Ukraine ihre Kampfflugzeuge sowjetischer Bauart überlassen. Die Verantwortung für den Transfer müssten aber die Amerikaner übernehmen. Die winken ab: Zu heiss das Ganze. Remo Hess, Brüssel 09.03.2022, 11.41 Uhr

Eine Mig-29 der ukrainischen Luftwaffe. (Archiv) Keystone

Alles begann mit einer unbedachten Äusserung des EU-Aussenbeauftragten Josep Borrell: Die 450 Millionen Euro schwere Militärhilfe der EU an die Ukraine werde auch Kampfjets enthalten. «Es geht nicht nur um Munition. Wir liefern entscheidende Waffen, um einen Krieg zu führen», so Borrell Ende Februar.

Weil man den Ukrainern aber nicht einfach moderne Flugzeuge vom Typ Rafale oder Eurofighter liefern kann, sondern nur solche, die ihre Piloten auch effektiv fliegen können, kamen schnell die osteuropäischen EU-Staaten ins Spiel. In ihren Hangars stehen noch Kampfjets sowjetischer Bauart vom Typ Mig-29 oder Suchoi, welche die Ukraine schon verwendet. Diese könne man unkompliziert an die Ukraine liefern, versprach Borrell.

In den letzten Jahren modernisiert und auf Nato-Standard gebracht: Eine polnische Mig bei einer Flugschau in Payerne 2014. Keystone

Bulgarien: Haben selber nicht genug Flugzeuge

Das Dementi aus Polen, Bulgarien und der Slowakei kam postwendend. Man habe selbst nicht genug Jets und werde deshalb sicher nicht noch die wenigen flugtüchtigen an die Ukraine liefern, sagte der bulgarische Premierminister Kiril Petkov. Auch Polen winkte ab. Polen habe nicht vor, Kampfjets in die Ukraine zu schicken und werde auch keine polnischen Militärflughäfen zur Verfügung stellen. Die Gefahr sei zu gross, in den Konflikt hineingezogen zu werden, sagte Präsident Andrej Duda. Immerhin hat der Kreml eindeutig klargemacht, dass jedes Land, das sich in den Krieg einmischt, als Feind betrachtet wird und mit Gegenschlägen rechnen muss. Und ein Kampfjet ist nochmals eine andere Sache als die Lieferung von Panzerabwehrwaffen und Sturmgewehren.

Amerikaner machen Druck, wollen selbst aber nicht beteiligt sein

Dann aber mischten sich die Amerikaner ein. Die USA würden den Nato-Alliierten «grünes Licht» geben, der Ukraine Kampfflugzeuge zur Verfügung zu stellen, sagte Aussenminister Antony Blinken am Wochenende. Zuvor war er selbst in Warschau und sprach mit seinem polnischen Amtskollegen. Man sei am Ausloten, wie man die Kampfflugzeuge ersetzen könne, welche Polen an die Ukraine liefern würde, so Blinken. In amerikanischen Medien hiess es, die USA könnten F-16 Jets als Ersatz schicken. In Warschau dementierte man zu diesem Zeitpunkt noch immer einen entsprechenden Deal.

Die Kehrtwende kam am Dienstagabend. In einem Statement kündigte das polnische Aussenministerium an, man sei bereit, sämtliche 28 Mig-Kampfflugzeuge der polnischen Luftwaffe den USA zu überlassen und auf die US-Militärbasis Ramstein in Deutschland zu überstellen. Im Gegenzug rechne man mit amerikanischen F-16 Jets zum Ersatz. Die polnische Regierung forderte sogar, dass alle anderen Nato-Staaten mit Mig-Flugzeugen in ihren Flotten es ihr gleichtun.

USA sind überrascht: Das war so nicht abgesprochen

In den USA sorgte die plötzliche Ankündigung für Überraschung. Das sei so nicht abgesprochen gewesen, sagte Staatssekretärin Victoria Nuland. Das polnische Angebot sei «nicht haltbar», fügte der Sprecher des Verteidigungsministerium John Kirby. Anscheinend hatten sich die Amerikaner vorgestellt, dass die Polen selbst die Überstellung in die Ukraine organisierten. Aber die Flugzeuge von einer amerikanischen Nato-Basis direkt ins Kriegsgebiet zu schicken? Das war ihnen dann doch zu heiss. Ein solcher Schritt hätte «ernste Bedenken» für die gesamte Verteidigungsallianz zur Folge, so Kirby.

Ob die polnischen Migs nun definitiv am Boden bleiben oder die nochmals eine neue Wendung nehmen wird, dürfte sich bereits am Mittwoch zeigen. Dann nämlich ist die US-Vizepräsidentin Kamala Harris in der polnischen Hauptstadt Warschau zu Gast.