Chelsea-Besitzer Roman Abramowitsch ist neu Portugiese

Milliardär Bekanntester russischer Oligarch wechselt Nationalität: Chelsea-Besitzer Roman Abramowitsch ist jetzt Portugiese Der Multimilliardär macht sich ein portugiesisches Gesetz für vertriebene Juden zu Nutze. Es ist nicht sein erster Nationalitäts-wechsel. In der Schweiz versuchte er auch schon, unterzukommen - vergeblich. Fabian Hock 19.12.2021, 13.41 Uhr

Chelsea-Besitzer Roman Abramowitsch mit neuer Nationalität: Der Multimilliardär ist jetzt Portugiese. key/epa

Es läuft bei Roman Abramowitsch. In diesem Jahr so richtig. Seit Sommer macht der Multimilliardär mit seiner 140 Meter langen, 500 Millionen Dollar teuren Superyacht «Solaris» – das wahrscheinlich luxuriöseste Schiff, das je für einen Privatier gebaut wurde – die Weltmeere unsicher. Sein Fussballclub FC Chelsea eilt in der englischen Liga von Sieg zu Sieg. Und Abramowitsch selbst in neu stolzer Portugiese.