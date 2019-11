Der schwerreiche New Yorker Medienunternehmer hat am Sonntag seine Kandidatur angekündigt.

Milliardär Michael Bloomberg will für die Demokraten ins Weisse Haus Der schwerreiche New Yorker Medienunternehmer hat am Sonntag seine Kandidatur angekündigt. Renzo Ruf aus Washington

Michael Bloomberg. (Bild: AP)

Der Medienunternehmer Mike Bloomberg will Präsident werden. Dies kündigte der 77-jährige Demokrat am Sonntag auf dem Kurznachrichtendienst Twitter an. Er wolle den Amtsinhaber Donald Trump besiegen, weil dessen Präsidentschaft eine existentielle Gefahr für das Land darstelle, und Amerika «neuaufbauen».

Bloomberg stand von 2002 bis 2013 an der Spitze von New York, der grössten Stadt Amerikas. Ursprünglich als Republikaner gewählt, kehrte der Stadtpräsident seiner Partei im Jahr 2007 den Rücken zu – auch weil er sich für den Präsidentschaftswahlkampf 2008 als unabhängiger Kandidat ins Gespräch bringen wollte. Er sah von einer Kandidatur ab, und witzelte, Amerika sei noch nicht bereit, einen kleinwüchsigen, geschiedenen Juden zum Präsidenten zu wählen. 2018 schloss Bloomberg sich schliesslich der Demokratischen Partei an, die er zuvor bereits finanziell unterstützt hatte.

Wirtschaftlich konservativ

Bloomberg nimmt innerhalb des Feldes der demokratischen Präsidentschaftskandidaten eine besondere Stellung ein. Zwar vertritt er häufig progressive Positionsbezüge – er unterstützt die Verschärfung der Waffengesetze und warnt vor den Folgen des Klimawandel. Wirtschaftspolitisch aber ist er konservativ und er weist das umfassende Reformprogramm der linken Kandidatin Elizabeth Warren scharf zurück. Weil sein Vermögen auf rund 54 Milliarden Dollar geschätzt wird, kann Bloomberg sich solch unorthodoxe Meinungen leisten.

Gemäss aktuellen Umfragen hat Bloomberg bisher, etwas mehr als zwei Monate vor dem Beginn der parteiinternen Vorwahlen, keinen grossen Rückhalt unter demokratischen Wählerinnen und Wählern. Auch deshalb ist derzeit im ganzen Land ein Werbespot zu sehen, in dem Bloomberg über seinen Werdegang und seine Karriere als Geschäftsmann spricht. Kostenpunkt: 30 Millionen Dollar.