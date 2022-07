Donald Trumps erste Ehefrau Ivana stirbt mit 73 Jahren

USA Donald Trump trauert um seine erste Ehefrau: Ivana Trump ist im Alter von 73 Jahren gestorben Die gebürtige Tschechin war von 1977 bis 1992 mit dem späteren Präsidenten Donald Trump verheiratet. Die Unternehmerin hinterlässt drei Kinder. Renzo Ruf, Washington Aktualisiert 14.07.2022, 23.05 Uhr

Ivana Trump an einer Gala in New York. Bild: Keystone/AP Vision/Michael Zorn

Ivana Trump, die erste Ehefrau von Donald Trump, ist im Alter von 73 Jahren gestorben. Dies bestätigte der abgewählte amerikanische Präsident am Donnerstag auf dem sozialen Netzwerk «Truth Social». «Sie war eine wundervolle, wunderschöne und unglaubliche Frau», schrieb er. Ivana und Donald waren 15 Jahre lang verheiratet und haben drei gemeinsame Kinder – die beiden Söhne Don Junior und Eric sowie Tochter Ivanka.

Trump wurde kurz nach Donnerstagmittag in ihrer Wohnung im New Yorker Stadtteil Manhattan aufgefunden, berichtete die Boulevardzeitung «New York Post». Sie habe einen Kreislaufstillstand erlitten und sei beim Eintreffen der Rettungskräfte bereits tot gewesen, meldete die städtische Feuerwehr. Es gebe keinen Hinweis auf einen Einbruch oder ein Gewaltdelikt, sagte eine andere Quelle der «New York Times».

In der Tschechoslowakei aufgewachsen, im Westen gross geworden

Ivana Zelinickova Winklmayr, geboren 1949 in der tschechoslowakischen Stadt Gottwaldov (heute: Zlin) und aufgewachsen im Kommunismus, hatte Trump, den aufstrebenden Sohn eines New Yorker Baulöwen, in den Siebzigerjahren kennen gelernt. Die Legende will es, dass Ivana ihr Heimatland als alpine Skifahrerin an den Olympischen Winterspielen in Sapporo (1972) oder Montreal (1976) vertreten habe.

Wahr an dieser Geschichte ist: In ihrer ersten Ehe war Ivana mit einem österreichischen Skifahrer verheiratet, zumindest auf dem Papier, weil sie unbedingt den Eisernen Vorhang überwinden wollte. (Die Verbindung mit Alfred Winklmayr wurde 1973 aufgelöst.) Ivana zog nach Kanada, wo die talentierte Skifahrerin ihr Geld als Mannequin verdiente. (Donald, der zu Übertreibungen neigt, sagte später, sie sei eines der kanadischen «Top-Models» gewesen.)

So sah Ivana Trump früher aus:

Eines Abends, als sie sich zusammen mit Freundinnen in New York aufhielt, sprang sie sich Mitte der Siebzigerjahre vor einer schicken Bar dem jungen Donald ins Auge. Sie wartete draussen in der Schlange. Er sagte, er kenne den Besitzer und könne ihr und ihren Freundinnen Zutritt zur Bar verschaffen.

Von Donald entdeckt, von Donald verlassen

Der Rest ist Geschichte. Bald darauf waren die beiden, zur Begeisterung der New Yorker Klatschreporter, ein Paar. 1977 folgte die Hochzeit. Anfänglich war die Beziehung zwischen den beiden harmonisch. Ivana übernahm führende Positionen im Baugeschäft der Familie Trump. So leitete sie, obwohl sie keine Erfahrung besass, kurze Zeit über ein Casino in der Glücksspielstadt Atlantic City (New Jersey).

Drei Kinder – Don Jr. (1977), Ivanka (1981) und Eric (1984) – folgten. Doch Donald, stets auf der Suche nach dem nächsten Deal und der nächsten Story, fühlte sich als Familienvater gelangweilt. Er begann aussereheliche Affären. 1990 zitierte die «New York Post» auf der Frontseite eine junge Frau mit den Worten: «Das war der beste Sex, den ich je hatte.» Dazu war ein Bild eines feixenden Donald zu sehen. Die Frau hiess Marla Maples und er heiratete sie 1993 in zweiter Ehe.

Um Ivana wurde es nach der Scheidung still. Sie zog die drei gemeinsamen Kinder gross, die anfänglich fast keinen Kontakt mehr mit ihrem Vater pflegten. Sie versuchte sich als Geschäftsfrau, nahm Musik auf und schrieb Bücher. Aber viele dieser Versuche scheiterten. Und sie lebte recht zurückgezogen.

2015, als sich Donald (der zweite von insgesamt vier Ehemännern) ins Rennen um das Weisse Haus stürzte, meldete sich Ivana wieder häufiger zu Wort, mit ihrem charakteristischen tschechischen Akzent. Über den berühmtesten ihrer Ex-Gatten sagte sie 2018: «Wir sprechen regelmässig miteinander.» Mit Politik habe sie aber nichts am Hut.