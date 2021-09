Mit der Bibel gegen Covid-Impfung: Religiöse Amis wehren sich

USA Mit dem Korintherbrief gegen die Covid-Impfung: So instrumentalisieren religiöse Amerikaner die Bibel für ihren Zweck Gläubige New Yorker wehren sich mit Bibelpassagen vor Gericht gegen die Impfpflicht in Spitälern und Pflegeeinrichtungen. Das wirkt – noch. Samuel Schumacher 28.09.2021, 05.00 Uhr

Religiöse Impfegegner in den USA (hier eine Demonstrantin in Los Angeles) nutzen eine Gesetzeslücke, um sich der mancherorts eingeführten Impfpflicht zu entziehen. AP

Die Bibel wurde in ihrer langen Geschichte immer wieder für politische Kampagnen missbraucht. Die Kreuzritter rechtfertigten ihre blutigen Feldzüge mit Passagen aus dem heiligen Text, die Inquisitoren schickten Tausende Unschuldige mit Verweis auf die Schrift in den Flammentod – und neuerdings nutzen amerikanische Impfgegner im Bundesstaat New York ein paar Sätze aus dem neutestamentarischen Korintherbrief für ihre Zwecke. In der Schrift liess einst der Apostel Paulus die Bewohner Korinths wissen, dass «euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes» sei und dass Gott jene verderben werde, die diesen Tempel ihrerseits verderben.

In New York werden diese Zeilen dieser Tage grosszügig umgedeutet und als Argument gegen die seit gestern geltende Impfpflicht für alle Spital- und Pflegeangestellten ins Feld geführt. Ohne doppelte Impfung laufen die New Yorker Gesundheitsarbeitenden Gefahr, ihre Stelle zu verlieren.

Es sei denn – und hier kommt der biblische Brief zum Zug –, sie machen «aufrichtige religiöse Überzeugungen» für ihre Impfskepsis geltend. Ihr Körper, so die religiösen Vakzin-Gegner, sei ein heiliger Tempel, der keinesfalls von fremden Stoffen, die teils unter Beizug embryonaler Zellen entwickelt worden sind, verunreinigt werden dürfe.

Die Impfskeptiker nutzen ein altes Gesetz aus

Laut dem amerikanischen Gesetz, genauer einer Passage des «Civil Rights Acts» von 1964, dürfen Arbeitgeber ihren gläubigen Angestellten kaum Auflagen machen, die sie in ihrer freien Glaubensausübung behindern.

Als der Bundesstaat New York im August die Impfpflicht für alle Gesundheitsmitarbeitenden erlassen hat, liefen religiöse Impfskeptiker mit Verweis auf dieses Gesetz und auf den Korintherbrief bei den Gerichten Sturm. Am 14. September schliesslich gab ihnen ein Richter recht und legte fest, dass Spitäler und Pflegedienstleister religiöse Mitarbeitende vorläufig nicht zur Impfung zwingen dürfen.

Schützenhilfe kriegen die Impfskeptiker von der Aktivistin Rita Palma, die auf ihrer Homepage detailliert erklärt, wie genau die Schreiben an die Arbeitgeber verfasst werden müssen, damit sie als sogenannte «religiöse Befreiung» vor einem Gericht standhalten.

Die Aktivistin Rita Palma will den religiösen Zweiflern helfen. Twitter

Palma, die wegen Falschaussagen zu den Covid-Impfungen zwischenzeitlich von Facebook gesperrt worden ist, setzt sich seit 15 Jahren gegen die Impfpflicht von Schulkindern in den USA ein und ruft ihre Landsleute zum Kampf gegen die Covid-Impfkampagne der Regierung auf. «Informiert euch und wehrt euch», schreibt Palma und verweist auf ihre E-Books und Workshops.

Der Papst widerspricht den New Yorkern

Von oben herab ist der impfskeptische Eifer der religiösen Amerikaner nicht abgesegnet. Kein Führungsgremium einer grossen Konfession hat sich gegen die Impfung gestellt. Sogar der Papst hat gesagt, sich impfen zu lassen sei die «moralisch richtige Wahl», weil man damit sich selbst und seine Mitmenschen schütze.

Der katholische US-Präsident Joe Biden versucht derweil mit allen Mitteln, seine Landsleute von der Impfung zu überzeugen. Zwei Drittel der erwachsenen Amerikaner sind bereits vollständig geimpft. In der Schweiz sind es nur 55 Prozent.