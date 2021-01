Stärke 6,4

Heftiges Erdbeben erschüttert Kroatien: Fünf Tote +++ Kleinstädte in Trümmern +++ Schwere Schäden in Zagreb +++ Auswirkungen auch in Österreich und der Slowakei

Ein schweres Erdbeben hat am Dienstagmittag Kroatien erschüttert. Das bislang stärkste Beben hat im beliebten Urlaubsland massive Schäden angerichtet. Die Kleinstadt Petrinja, 45 Kilometer südöstlich der Hauptstadt Zagreb, liegt in Trümmern. Auch in anderen europäischen Städten waren die Erschütterungen der Stärke 6,4 spürbar.