Paris kämpft mit akustischen Radarfallen gegen Autoposer

Krachmacher Paris bekämpft Autoposer und frisierte Zweiräder jetzt mit Lärmblitzern Gegen überlaute Autos und Motorräder testet die französische Hauptstadt Radarfallen. Ab 90 Dezibel gibt es eine saftige Busse. Stefan Brändle, Paris 20.02.2022, 07.00 Uhr

Lärmkulisse in der Lichterstadt: Anwohner leiden unter "sonorer Verschmutzung" Bild: keystone

Die Anwohner der Pariser Boulevards fragen sich bisweilen: Ist da eine Motorsäge im Anzug? Nein, es prescht nur gerade ein getuntes Motorrad vorbei. Und nicht nur eins: Mit der neuen Mode der Lieferdienste schiessen die Roller in der Seine-Stadt ins Kraut. Und da jede Minute zählt, sind die Motoren häufig frisiert und damit noch lauter als gewöhnlich.

In der Rue Avron im Ostteil der französischen Hauptstadt ist der Lärmpegel so hoch, dass die städtische Verwaltung nun eingreift. Seit dieser Woche probt sie in der schnurgeraden Strasse einen «Lärmradar», am Mast einer Strassenlampe montiert. Ein zweiter Kasten hängt neu in der Rue Cardinet im 17. Stadtbezirk. Knapp zehn weitere «radars sonores», wie sie in Frankreich heissen, sind auf Städte wie Nizza, Toulouse oder Lyon verteilt.

Ziel ist es, überlaute Fahrzeuge herauszufiltern und zu büssen. Die Lärmblitzer fotografieren Krachmacher, die mit mehr als 90 Dezibel unterwegs sind. Nach der aktuellen Testphase sollen die ersten Bussen 2023 ausgestellt werden; ihre Höhe soll 135 Euro betragen. Das dafür notwendige Gesetz ist im vergangenen Dezember verabschiedet worden.

Die Stadt Paris knöpft sich das Thema vielleicht auch deshalb sehr entschlossen vor, weil Bürgermeisterin Anne Hidalgo im April bei den Präsidentschaftswahlen antritt. Ihre Berater haben erkannt, wie verbreitet das Problem der lärmigen Roller in der Lichterstadt ist. Ihnen zufolge senkt der Lärm die Lebenserwartung der gut zwei Millionen Pariserinnen und Pariser um nicht weniger als elf Jahre.

Vizebürgermeister David Belliard führte bei der Inbetriebnahme des Lauschgerätes in der Rue d’Avron aus: «Während des Covid-Lockdowns haben sich die Einwohner an ein ruhigeres Stadtleben gewöhnt. Heute ist die Lärmverschmutzung eines der häufigsten Themen, auf das wir von Anwohnern angesprochen werden.»

Technisch sind noch etliche Fragen zu klären. Viele Pariser Strassen kommen als Messstandorte fürs erste gar nicht in Frage. Bei Gegenverkehr zum Beispiel sind die meisten akustischen Radars noch überfordert.

Der für Umweltfragen zuständige städtische Direktor Olivier Chrétien beruhigt die Fahrzeuglenker zudem: «Wenn Sie mit einem zugelassenen Motor unterwegs sind, haben Sie nichts zu befürchten.» Um anzufügen: «Aber wenn sie am Rotlicht mit vollem Rohr durchstarten, gehen Sie ein Risiko ein.»

Sollten die Tests schlüssige Resultate liefern, rechnen die Pariser Behörden mit einer Verallgemeinerung der hörenden Apparate im Jahr 2024. Dann will sich die Seine-Metropole für die olympischen Sommerspiele besonders herausputzen und als lebenswerte Wohnstadt präsentieren.