Nach Ausschreitungen in Stuttgart: Lage am Morgen wieder beruhigt Bei Strassenschlachten mit der Polizei haben in der Nacht zum Sonntag dutzende gewalttätige Kleingruppen die Stuttgarter Innenstadt verwüstet und mehrere Beamte verletzt. 21.06.2020, 10.31 Uhr

Grosseinsatz in Stuttgart: Die Polizei markiert nach den Ausschreitungen der Nacht Präsenz. (Bild: Keystone)

(dpa) Nach den nächtlichen Ausschreitungen in der Stuttgarter Innenstadt hat sich die Lage am Sonntagmorgen laut Polizeiangaben wieder beruhigt. Der Grossteil der Einsatzkräfte, die aus anderen Teilen Baden-Württembergs in die Landeshauptstadt beordert worden waren, hat Stuttgart demnach inzwischen wieder verlassen.

Derzeit sei die Polizei dabei, sich einen Überblick zu verschaffen. «Wir versuchen jetzt auszuloten, was das war und was das werden könnte», sagte ein Sprecher.

Dutzende gewalttätige Kleingruppen hatten nach Polizeiangaben gegen Mitternacht begonnen, in der Stadt zu randalieren, und auch mehrere Polizisten verletzt. Zur Zahl der Verletzten oder Festnahmen konnte die Polizei am Morgen noch keine Angaben machen. Auch die Hintergründe der Auseinandersetzung waren zunächst unklar.