Nach Grosskundgebung von Corona-Kritikern in Berlin: Organisatoren planen die nächste Demo in Konstanz

Vergangenen Samstag demonstrierten Tausende Corona-Kritiker in Berlin – und unzählige Rechtsextreme und Reichsbürger waren mit dabei. Nun will der Organisator der Kundgebung die am 3. Oktober geplante Demonstration in Konstanz anstatt Berlin abhalten.