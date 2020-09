Nach Lesbos: Feuer auf der griechischen Insel Samos nahe des Flüchtlingslagers

Beim Brand im Lager Moria auf der griechischen Insel Lesbos sind rund 12'000 Migranten obdachlos geworden. Am Dienstagabend brennt es dann auf der nächsten griechischen Insel. 15.09.2020, 21.18 Uhr

(dpa/lil) Auf der griechischen Insel Samos ist nahe des dortigen Flüchtlingslagers am Dienstagabend ein Feuer ausgebrochen. «Es brennt am Rande des Registrierzentrums», sagte der Bürgermeister der Ortschaft Vathy, Giorgos Stantzos, der Deutschen Presse-Agentur. «Noch brennen keine Zelte, aber ich bin besorgt.» In sozialen Medien wurden entsprechende Bilder und Videos eines grossen Brandherds veröffentlicht. Griechischen Medien zufolge ist das Feuer 200 bis 300 Meter oberhalb des Flüchtlingslagers ausgebrochen. Ein griechischer Journalist postet dieses Video auf Twitter: