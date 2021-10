Nach Spitalaufenthalt Queen sagt Reise zur Weltklimakonferenz in Glasgow ab Queen Elizabeth II. (95) hat ihren geplanten Besuch bei der Weltklimakonferenz COP26 in Glasgow in der kommenden Woche abgesagt. 26.10.2021, 20.35 Uhr

Empfang via Videokonferenz. Keystone

(dpa) «Ihre Majestät hat mit Bedauern entschieden, dass sie doch nicht nach Glasgow reisen wird, um am Montag an einem Empfang bei der COP26 teilzunehmen», teilte der Buckingham-Palast am Mittwochabend mit.