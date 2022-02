Nato-Generalsekretär Stoltenberg wird Chef der Zentralbank

Nachfolger gesucht Nato-Generalsekretär Stoltenberg wird norwegischer Zentralbank-Chef Ein ungewöhnlicher Wechsel: Nato-Generalsekretär Stoltenberg wird in seiner Heimat Norwegen neuer Chef der Zentralbank. Das Bündnis braucht jetzt eine Nachfolge. Aktualisiert 04.02.2022, 12.21 Uhr

Übernimmt einen neuen Posten: Jens Stoltenberg. Keystone

(dpa) Die Nato muss inmitten der schweren Spannungen mit Russland einen Nachfolger für Generalsekretär Jens Stoltenberg suchen. Der 62-Jährige wird neuer Chef der norwegischen Zentralbank, wie das norwegische Finanzministerium am Freitag in Oslo mitteilte. Stoltenberg ist seit 2014 Generalsekretär der Militärallianz. Sein derzeitiges Mandat läuft am 30. September 2022 aus. Zuvor war der Sozialdemokrat von 2005 bis 2013 in seinem Heimatland Ministerpräsident.