Nahostkonflikt Israels Allianzen bröckeln – sogar prominente Amerikaner wenden sich ab Die Gewaltwelle bringt unendliches Leid ins Heilige Land und spaltet die Weltgemeinschaft. Zu diskutieren gibt auch die Rolle der Schweiz. Fabian Kretschmer, Michael Wrase, Remo Hess, Christoph Reichmuth und Samuel Schumacher 17.05.2021, 20.30 Uhr

Mehr als 200 Menschen kamen seit dem vergangenen Montag im Heiligen Land ums Leben. In Gaza-Stadt zogen Helfer einen Teddy-Bären aus den Trümmern eines eingestürzten Hauses. Foto: EPA

Mahmud Darwisch sagte einst, er sei gottenfroh, dass sein Volk keinen eigenen Staat habe. Wäre er plötzlich nicht mehr der Vertriebene, dann fehlte ihm die Inspiration, um zu schreiben. Die grosse Mehrheit der fast 15 Millionen Menschen im Heiligen Land hat derzeit ganz andere Probleme als der palästinensische Nationaldichter. Der Wunsch nach einer sicheren Heimat hat sich zu einem blutigen Konflikt zwischen den Israelis und den Palästinensern ausgewachsen. Mehr als 200 Menschen kamen bei der jüngsten Eskalation des Nahostkonflikts bislang ums Leben.

In den Regierungsstuben der Welt müssen sich Präsidenten und Premiers mit der Frage herumschlagen, wie sie eingreifen können, ohne die Lage weiter zu eskalieren. Klar ist: Die vermeintlich historisch gefestigten Bande haben sich im Laufe der vergangenen Jahre geändert. Ein Überblick:

Er streckt die Hand aus zu den Palästinensern: US-Präsident Joe Biden. AP

Amerika war seit jeher Israels mächtigster Verbündeter. Als Donald Trump 2018 die US-Botschaft nach Jerusalem verlegen liess und damit Israels Anspruch auf die «ungeteilte Hauptstadt» untermauerte, kittete das die beiden Länder noch stärker zusammen. Trumps Nachfolger Joe Biden ist deutlich zurückhaltender. Er rief beide Seiten zur Deeskalation auf und ist sichtlich darum bemüht, die unter Trump abgebrannten Brücken zu den Palästinensern wieder aufzubauen. So haben die USA die von Trump sistierten Zahlungen an das Palästinenserhilfswerk UNRWA wieder aufgenommen.

Das jüngste Aufbranden des Konflikts könnte für Bidens Partei aber zur Zerreissprobe werden. Linke Vertreterinnen der Demokraten sehen in der Unterdrückung der Palästinenser eine Spiegelung der Diskriminierung, die Minderheiten auch in den USA tagtäglich erfahren würden.

Sie bezeichnet Israel als «Unterdrücker»: die demokratische Abgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez. Foto: EPA

Die New Yorker Abgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez etwa warf Biden vor, sich «auf die Seite der Unterdrücker» zu stellen. Und der Politveteran Bernie Sanders forderte, die USA müssten ihre jährlich vier Milliarden Militärhilfe an Israel überdenken, weil man damit offensichtlich Menschenrechtsvergehen unterstütze.

Er will sein Land als Vermittlungsmacht etablieren: Chinas Aussenminister Wang Yi. Foto: EPA

China will primär zeigen, dass es als erfolgreicher Vermittler auf dem diplomatischen Parkett agieren kann. Aussenminister Wang Yi hat China erneut als Gastgeber für Friedensgespräche ins Spiel gebracht. China hält sich zwar mit allzu direkter Kritik an Israel zurück, propagiert jedoch eine Zweistaatenlösung, die stark die Interessen der Palästinenser berücksichtigt. So soll Ostjerusalem zur Hauptstadt eines palästinensischen Staates werden. Und bereits 2017 präsentierte Peking einen Plan für umfassende Investitionen in die palästinensische Wirtschaft.

Die arabische Welt reagiert gespalten auf die Entwicklungen vor ihrer Haustür. Bahrain und die Emirate haben erst im Herbst Normalisierungsabkommen mit Israel unterzeichnet, die sie nicht gefährden wollen. Auch Saudi-Arabien ist darum bemüht, sich nicht vorschnell die Finger am Nahostkonflikt zu verbrennen. König Salman hält zwar weiterhin zu den Palästinensern. Sein Sohn, Kronprinz Mohammed bin Salman, schaut aber längst über die Palästinenser hinweg auf den Iran, den die Saudis und die Israelis als gemeinsamen Feind ausgemacht haben. Scharfe Kritik kam aus Katar, dem grössten Geldgeber der Hamas. Katar zeigt mit ausgestrecktem Finger auf die «arabischen Kollaborateure», die mit Israel gemeinsame Sache machten.

Hat neue Freunde vor der Haustür gefunden: Israels Premierminister Benjamin Netanjahu. Foto: EPA

Heftig reagierte auch die Türkei auf die jüngste Eskalation. Präsident Recep Tayyip Erdogan bezeichnete Israel als «Terrorstaat» und forderte in einem Telefonat sogar Papst Franziskus auf, Sanktionen gegen Israel zu ergreifen.

Europa ist unschlüssig. Während Sebastian Kurz auf seinem Wiener Regierungsgebäude die israelische Flagge hisst, Frankreich vermitteln will und Deutschland Israels Recht auf Selbstverteidigung betont, wird die EU auch nach dem heutigen Aussenministertreffen kaum mit einem geeinten Lösungsvorschlägen vorpreschen.

Die Schweiz hat zur sofortigen Deeskalation aufgerufen und ihre Hilfe als Vermittlerin angeboten. Auf dem politischen Parkett aber brodelt es. Corina Eichenberger-Walther, alt Nationalrätin (FDP Aargau) und Präsidentin der Gesellschaft Schweiz-Israel, fordert, dass die Schweiz die Hamas endlich als Terrororganisation kennzeichne. Wenn der Bundesrat weiterhin «beide Parteien» zur Beendigung der Gewalt aufrufe, dann stelle er den Staat Israel «auf Augenhöhe mit einer Terrororganisation», schreibt sie in einer Email an Bundesrat Ignazio Cassis. Der Bundesrat argumentiert, die Verbindungen zur Hamas nicht gefährden zu wollen, um die Vermittlerrolle der Schweiz nicht zu schwächen.

Scharfe Worte wählte alt Nationalrat Geri Müller (Grüne Aargau) bei einer Rede am Samstag in Zürich, wo er Israel der «Kriegsverbrechen in Gaza» bezichtigte. Auf Anfrage sagt Müller, die Schweiz müsse «die Zusammenarbeit mit Israel im Rüstungsbereich sofort abbrechen». Als Präsident der Gruppe Schweiz-Palästina verurteile er «alle Angriffe auf Zivilpersonen», auch jene des militärischen Arms der Hamas. Den politischen Flügel der Hamas habe nach seiner Wahl 2006 allerdings «sehr gute Minister» aufgestellt, die dann aber allesamt von Israel verhaftet worden seien. «Die Hamas ist für die Schweiz eine wichtige Verhandlungspartei mit Wirkung.»