Namensänderung Facebook-Konzern heisst künftig Meta Das Online-Netzwerk Facebook wird auch weiterhin Facebook heissen – aber der Dachkonzern, zu dem unter anderem auch Instagram gehört, bekommt einen neuen Namen. Das soll die Zukunft im virtuellen «Metaverse» einläuten, an die Gründer Mark Zuckerberg glaubt. dpa 28.10.2021, 20.42 Uhr

Facebook-CEO Mark Zuckerberg verkündete am Donnerstag die Namensänderung. Eric Risberg / AP

Der Facebook-Konzern gibt sich einen neuen Namen. Die Dachgesellschaft über Diensten wie Facebook oder Instagram soll künftig Meta heissen, wie Facebook-Gründer Mark Zuckerberg am Donnerstag bekanntgab. Mit dem neuen Namen will Zuckerberg den Fokus auf die neue virtuelle Umgebung «Metaverse» lenken, in der er die Zukunft der digitalen Kommunikation - und auch seines Unternehmens sieht.