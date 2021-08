In Frankreich, Spanien und Portugal gibt es weitere Waldbrände.

Naturkatastrophen Neue Waldbrände in Südeuropa – Trockene Hitze und starke Winde fachen das Feuer an In Frankreich, Spanien und Portugal halten Grossfeuer Einheimische und Touristen in Atem. An der Cote d’Azur ist ein Mensch gestorben. Ralph Schulze, Madrid 18.08.2021, 20.18 Uhr

Riesige Waldbrände im westlichen Mittelmeerraum beschäftigten am Mittwoch Tausende Feuerwehrleute. In Südfrankreich an der Ferienküste Côte d’Azur kam nach Angaben der Behörden mindestens eine Person in den Flammen ums Leben. Das Opfer, ein etwa 50-jähriger Mann, wurde in dem Ort Grimaud in seinem Haus gefunden, das von den Flammen erreicht worden war. Eine junge Frau wird noch vermisst.

Auch die griechische Luftwaffe war vor kurzem aufgrund der Hitzewelle schon mit starken Waldbränden konfrontiert und musste dagegen ankämpfen. Raphael Rohner

Das Feuer war am Montag in der Nähe einer Autobahnraststätte bei der Küstenstadt Saint-Tropez in der südfranzösischen Ferienregion ausgebrochen. Tausende Menschen, darunter auch viele Touristen, mussten evakuiert werden. Zwölf Campingplätze wurden geräumt. Nahezu 7000 Hektar Wald wurden bisher von den Flammen vernichtet. Rund 1000 Feuerwehrleute versuchten, den Brand unter Kontrolle zu bekommen.

In Zentralspanien frassen sich kreisförmig Flammenwände auf einer Länge von 130 Kilometern durch eine Naturlandschaft in der Nähe der historischen Stadt Ávila – es ist einer der grössten Waldbrände der letzten Jahrzehnte in Spanien. Bisher sind hier mehr als 20000 Hektaren Landschaft verbrannt. Auslöser war eine Autopanne, die einen Kabelbrand in dem Fahrzeug verursacht hatte. Eine Hitzewelle mit Temperaturen von über 40 Grad hatte die iberischen Wälder in ein Pulverfass verwandelt.

Trockene Hitze und starke Winde fachen Feuer an

In den letzten Tagen hätten unglücklicherweise ideale Bedingungen für einen Feuersturm geherrscht, sagt Juan Carlos Suárez-Quiñones, der Umweltminister der zentralspanischen Region Kastilien und León: Backofenhitze, die in der Umgebung Ávilas bis zu 43 Grad im Schatten erreichte, eine sehr niedrige Luftfeuchtigkeit von weniger als fünf Prozent und starker Wind. Deswegen hätten sich die Flammen explosionsartig ausgebreitet.

Die Feuerwehr auf Mallorca im Mittelmeer ist ebenfalls wegen extremer Waldbrandgefahr in maximaler Alarmbereitschaft. Hier hat die Gluthitze der vergangenen Tage gleichfalls die Wälder austrocknen lassen. In den letzten Tagen meldeten die Inselbehörden bereits mehrere kleinere Buschfeuer etwa im Osten der Insel in Portocolom sowie in der Inselmitte in Sant Joan.

An der portugiesischen Atlantikküste Algarve, wo sich seit Montag in der Nähe der spanischen Grenze ein Feuer durch die Kiefern- und Eukalyptuswälder frisst, gelang es der Feuerwehr, das Grossfeuer einzudämmen.