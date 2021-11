Grüne Urabstimmung über Koalitionsvertrag und Personalien beginnt

Vermögen Das sind die Reichsten der Zentralschweiz 2021: Alle Kantone im Überblick

Von den 300 Reichsten der Schweiz sind 68 in der Region Zentralschweiz wohnhaft. Logistik-Unternehmer Klaus-Michael Kühne ist zum ersten Mal der Reichste in der Zentralschweiz. Zudem gibt es in der Region vier neue Namen.