Neue Regierung Taliban geben Übergangskabinett in Afghanistan bekannt Die militant-islamistischen Taliban geben überraschend Teile ihrer Regierung bekannt. Noch überraschender ist, wer Premierminister wird. 07.09.2021, 19.43 Uhr

Taliban Sprecher Zabihullah Mujahid während einer Pressekonferenz am 7. September. Bild: Muhammad Farooq / AP

Die militant-islamistischen Taliban haben einen Teil ihrer Übergangsregierung in Afghanistan bekanntgegeben. Demnach wird der wenig bekannte Mullah Mohammed Hassan Achund amtierender Vorsitzender der Minister, was einem Premierminister gleichkommt. Das erklärte der Taliban-Sprecher Sabiullah Mudschahid am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Kabul.