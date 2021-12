Neuer Job Österreichs Ex-Kanzler Kurz geht zu US-Investmentfirma – sein neuer Chef ist ein Trump-Supporter Der frühere österreichische Kanzler Sebastian Kurz wechselt in die Privatwirtschaft und tritt einen Managerposten bei einer Firma des Tech-Unternehmers Peter Thiel an. 30.12.2021, 10.58 Uhr

Sebastian Kurz zog sich Anfang Dezember wegen Korruptionsverdachts von allen politischen Ämtern zurück. Nun hat er einen neuen Job. Christian Bruna / EPA

Der frühere österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz hat nach Medien-Informationen einen Job bei einem US-Investor angenommen. Er werde im ersten Quartal 2022 als «Global Strategist» bei Thiel Capital beginnen, bestätigte der 35-jährige Ex-Politiker der «Kronen Zeitung» und «heute». Der in Grosskonzerne investierende Fonds hat seinen Sitz im Silicon Valley in Kalifornien. Wie die Blätter weiter schreiben, könne Kurz auch in Europa mit dem einen oder anderen Aufsichtsratsposten und einer ehrenamtlichen Tätigkeit in einer internationalen Organisation rechnen.