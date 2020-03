In den USA ist der Bundesstaat New York, trotz der Ausgangssperre am meisten vom Coronavirus betroffen. New York zählt aktuell 9000 Infizierte und 100 Tote. Es gab mehr als 5000 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden.

Visthanna Vimalakanthan 23.03.2020, 22.36 Uhr