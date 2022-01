Putin reagiert kalt auf Nato-Antworten

Russland/Ukraine «Niet!» Putin reagiert unbeeindruckt auf die Antworten der Nato: Was macht er als Nächstes? Amerika und die Nato haben auf die Aufforderung Russlands reagiert und schriftliche Antworten auf die Russlands Bedenken zurück an den Kreml geschickt. Doch Präsident Wladimir Putin schüttelt nur den Kopf. Inna Hartwich, Moskau 28.01.2022, 05.00 Uhr

Was macht er als Nächstes? Russlands Präsident Wladimir Putin. Getty

Das russische Aussenministerium hat gestern bestätigt, von den USA und der Nato eine schriftliche Antwort auf die russischen Vertragsentwürfe mit den Forderungen nach Sicherheitsgarantien erhalten zu haben. Genau das war es, was Russlands Aussenminister Sergej Lawrow seit mehreren Wochen einforderte. Er erkenne darin die Bereitschaft der USA und der Nato für den Beginn eines ernsthaften Gesprächs, sagte Lawrow in Moskau. Aber: Die Kernfrage sei ausgelassen worden.

Moskau geht es vor allem um die Zusage, dass die Nato auf eine weitere Erweiterung nach Osten verzichte. Russland fühle sich dadurch bedroht. Lawrow wiederholte gestern:

«Wir haben eine klare Position zur Unzulässigkeit einer weiteren Nato-Erweiterung.»

Eine positive Antwort diesbezüglich habe Russland nicht erhalten.

Eine positive Antwort diesbezüglich kann die Nato auch nicht geben, da das Bündnis seine Kernprinzipien der «Politik der offenen Türen» pflegt. «Wir sind bereit, uns die Sorgen Russlands anzuhören und eine echte Diskussion darüber zu führen, wie wir die fundamentalen Prinzipien der europäischen Sicherheit bewahren und stärken können», hatte Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg nach dem Überbringen des Briefes am Tag zuvor gesagt. Dazu gehöre aber auch das Recht aller Staaten, selbst über ihren Weg zu entscheiden. Lawrows US-amerikanischer Amtskollege Antony Blinken sagte, Verhandlungsspielraum mit Moskau gebe es etwa bei Manövern in Europa oder bei der Rüstungskontrolle.

Moskau sind die Positionen des Westens bekannt. Es testet derzeit allerdings die Grenzen dieser Positionen aus und sorgt mit seinem massiven Truppenaufmarsch an der russisch-ukrainischen Grenze für ein Bedrohungsszenario, dem Washington und Brüssel nicht ausweichen können.

Hat Moskau sein Ziel bereits erreicht?

Moskau hat dadurch vor allem eines erreicht: Es wird wichtig genommen. Für Russland ist es stets eine grosse Schmach, übergangen zu werden. Nicht zuletzt deshalb ist den Russen ihre militärische Kraft geradezu heilig. Das macht die Lage für und in der Ukraine gefährlich.

Der Schwebezustand mit all den Fragen nach dem möglichen Beginn einer Invasion der Russen hält weiter an. Das Nato-Dokument werde genau studiert, sagte Lawrow. Die Entscheidung, wie es weitergehe, treffe Wladimir Putin. Dieser ist in der kommenden Woche in China. Im Zuge seines Besuches bei den Olympischen Winterspielen in Peking will der russische Präsident den chinesischen Staats- und Parteichef Xi Jinping treffen.

Russische Panzer stehen im russisch-ukrainischen Grenzgebiet bereit. EPA

Klar ist jetzt schon: Im Falle einer russischen Invasion im Nachbarland Ukraine drohen Russland massive wirtschaftliche Einbussen. Da zeigt Moskau gern darauf, dass es auch andere Partner habe. Die Chinesen appellieren stets, der Frieden möge erhalten bleiben. Bereits jetzt kämpft Russland mit einem enormen Rubelverfall. Die Pandemie hat die wirtschaftliche Not vieler Menschen verschärft.

Die Situation ist ganz anders als 2014 bei der Krim

Einen Krieg hält der russische Politologe Andrej Kolesnikow vom Moskauer Carnegie-Zentrum für einen «demobilisierenden Faktor». Für Putin zu sterben, werde die Gesellschaft nicht einen, wie es der Krim-Konsensus von 2014 vermocht hatte, sagt er.

«Es wird keinen Rückzug geben», liess der frühere russische Präsident Dmitri Medwedew die russische Nachrichtenagentur Ria am Donnerstag dennoch wissen und wiederholte damit Putins Position. «Wir haben die Beziehungen zur Nato stets in guter Absicht gepflegt. Aber wir wurden nicht gehört», sagte er.

Die Erzählung über die linkische Nato, die die Russen reinlegen wolle, lebt damit weiter. Es gehe gar nicht um die Ukraine, meinte Medwedew – und dürfte damit wohl Recht haben. Moskau geht es vor allem um einen Umbau der europäischen Sicherheitsarchitektur. Um die Änderung etablierter Regeln, die für den Westen nicht verhandelbar sind.