Anders Behring Breivik stellt Antrag auf Haftentlassung

Norwegen Kommt Anders Behring Breivik noch diese Woche frei? Ein Gericht prüft ab heute einen Antrag des Massenmörders Der Entscheid fällt am Donnerstag. Breivik nutzte den ersten Prozesstag für eine radikale Propagandaaktion 18.01.2022, 12.49 Uhr

Anders Behring Breivik, 42, hat vor zehn Jahren insgesamt 77 Menschen getötet. EPA

In Norwegen hat eine Gerichtsverhandlung über einen Bewährungsantrag des verurteilen Massenmörders Anders Behring Breivik begonnen. Entscheidende Frage für das Bezirksgericht Telemark ist dabei, ob der Rechtsterrorist weiterhin eine akute Gefahr darstellt und die Gesellschaft deshalb weiter vor ihm geschützt werden muss. Zunächst richtete Staatsanwältin Hulda Karlsdottir einleitende Worte an das Gericht. Im Anschluss war die Verteidigung an der Reihe, ehe eine längere Erklärung Breiviks angesetzt war.