Merkel-Nachfolge: SPD vor schwierigen Verhandlungen

Deutschlandwahl CDU-Urgestein Wolfgang Bosbach erklärt die Koalitionsverhandlungen: «Politiker machen es unnötig kompliziert» Er war drei Mal bei harzigen Koalitionsverhandlungen mit am Tisch: Wolfgang Bosbach weiss also, welche Gespräche zwischen den Parteien nun stattfinden – und er hofft noch immer auf einen CDU-Kanzler, auch wenn die Union faktisch abgewählt worden ist. Christoph Reichmuth, Berlin 27.09.2021, 20.03 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ausschau halten nach Regierungspartnern: SPD-Vizekanzler Olaf Scholz will bald schon Angela Merkel im Kanzleramt beerben. Focke Strangmann / 27.09.2021

Hochbetrieb am Tag eins nach dem Wahlkrimi vom Sonntag im Berliner Regierungsviertel. Am Ufer der Spree haben sich Fernseh-Teams aus aller Welt postiert, um darüber zu berichten, wie Deutschland die Nach-Merkel-Ära angehen möchte. In der Bundespressekonferenz traten die Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten der Linkspartei, der Alternativen für Deutschland und der Grünen vor die Presse, wenige Meter davon entfernt versuchten zeitgleich die CDU, SPD und FDP das Wählervotum zu interpretieren.

Für scharfe Voten bekannt: CDU-Urgestein Wolfgang Bosbach. Keystone

Wie die nächste Bundesregierung aussehen wird, ist noch völlig offen. Sicher ist einzig, dass Deutschland vor langwierigen Koalitionsverhandlungen steht. Bereits an diesem Montag fanden erste Sondierungsgespräche etwa zwischen FDP und Grünen statt. CDU-Urgestein Wolfgang Bosbach weiss, was auf das Land nun zukommen wird.

Die SPD hat die Wahl für sich entschieden. Bekommt Olaf Scholz sein «Ampel-Bündnis» mit Grünen und FDP zustande?

Wolfgang Bosbach*: Richtig ist, dass Olaf Scholz und seine SPD die Wahl gewonnen haben. Falsch ist allerdings, dass deshalb eine Regierung unter seiner Führung, also rot-grün-gelb, zwangsläufig die Folge wäre. Schon einige Male hat nicht die stärkste Partei den Kanzler gestellt. Ob FDP und Grüne mit der SPD oder der Union regieren, ist zur Zeit noch völlig offen.

Deutschland steht vor Monaten ohne neue Regierung, Angela Merkel wird kommissarisch wohl noch eine Weile weitermachen müssen. Warum sind solche Sondierungsgespräche so furchtbar kompliziert?

Einiges ist in der Politik tatsächlich kompliziert, anderes wird erst durch Politiker unnötig verkompliziert. Das gilt tendenziell auch für Sondierungsgespräche. Wichtig wäre: Raus aus dem Wahlkampfmodus und rein in die Suche nach Gemeinsamkeiten und vernünftigen Kompromissen.

Sie kennen solche aufreibenden Koalitionsverhandlungen ja aus eigener Erfahrung. Wie laufen solche Verhandlungen ab?

Ich selber habe für die Union in den Bereichen Innen- und Rechtspolitik drei Mal an Koalitionsverhandlungen teilgenommen. Allerdings war ich nie an Sondierungsgesprächen beteiligt, die ja vorher durch die Parteispitzen geführt werden. Verlaufen diese erfolgreich, sind dann die Fachpolitiker dran. Dann geht es um die Details, also die Inhalte des angestrebten Koalitionsvertrages.

Wie muss man sich solche Gespräche konkret vorstellen - sitzen da die Vertreter der Parteien zusammen an einem Tisch und stellen munter ihre Forderungen - oder liegt die Gesprächsführung stets bei der grössten Partei?

Das geht informeller zu, als viele meinen. Das ruckelt sich schon recht. Wichtig ist: Verhandlungen immer auf Augenhöhe führen, Koch und Kellner gibt es da nicht. Eine faire Verhandlungsführung ist eine wichtige Voraussetzung für ein gutes Ergebnis.

Wir erinnern uns an die später gescheiterten Jamaika-Verhandlungen 2017. Da sassen Grüne, FDP und Union manchmal die ganze Nacht hindurch im Sitzungszimmer. Machen solche langen Verhandlungen durch die Nacht hindurch überhaupt Sinn?

Gute Frage. Jedenfalls stimmt die Gleichung lange Sitzungen = gute Ergebnisse nicht immer. Wichtiger als lange Nächte ist eine gute Vorbereitung bei allen Beteiligten. Wer von den Themen keine vertiefte Kenntnis hat, sollte sich lieber erst gar nicht zu Wort melden.

Deutschland mit nur einer geschäftsführenden Regierung über einen Zeitraum von mehreren Monaten: Macht Ihnen die Aussicht darauf Sorgen?

Ehrlich gesagt: Nein. Die grosse Koalition ist besser als ihr Ruf, da sitzen lauter Profis am Kabinettstisch und die Kanzlerin ist ohne grossen Druck und muss sich nicht noch nebenbei um die Bildung einer Koalition bemühen. Das wird sie zu schätzen wissen.

Die Union hat fast neun Prozent verloren und kommt auf ihr historisch schlechtestes Resultat. Was sind die Gründe?

Weil viel zu wenige Wählerinnen und Wähler ihr Kreuz hinter CDU oder CSU gemacht haben.

Nun gut. Aber eben: Warum?

Da kam vieles zusammen: Zweifel am Spitzenkandidaten, für viele war ja Markus Söder der Favorit. Dann: kein überzeugendes Narrativ, fehlender Amtsbonus, eine Werbekampagne die aus den Achtzigern zu stammen schien, der Wunsch nach einem Wechsel nach 16 Jahren der Ära Merkel.

Hadert noch mit seiner Niederlage: CDU-Spitzenkandidat Armin Laschet gestern in der CDU-Parteizentrale in Berlin. Martin Meissner / AP/2709.2021

Hartes Verdikt: Hat die Union mit Armin Laschet auf das «falsche Pferd» gesetzt?

Das ist jetzt mal ne wirklich originelle Frage. Die habe ich ja noch nie gehört (lacht). Der Bundesvorstand der CDU hat sich mit Mehrheit für Armin Laschet entschieden und wird wohl auch heute noch der Meinung sein, das war «alternativlos». Die Meinung muss man nicht unbedingt teilen. Erst recht dann nicht, wenn man das Ergebnis betrachtet.

Aus der Union sind trotzdem Begehrlichkeiten laut geworden, die Regierung zu bilden - sollte die SPD mit Olaf Scholz scheitern. Was würden Sie von einem Jamaika-Bündnis halten?

Wenn die Union nicht nur den Kanzler stellt sondern auch für sie wesentliche politische Weichen richtig stellen kann - warum nicht. Was 2017/2018 noch gescheitert ist, kann diesmal gelingen.

Das wäre aber eigentlich nicht das, was die Wählerinnen und Wähler wollen. Die haben die Union abgewählt und dafür SPD, die FDP und die Grünen gestärkt. Das „Ampel“-Bündnis wäre die logische Konsequenz aus dem Wahlsonntag.

Dem Wählerwillen entspricht in erster Linie eine Koalition, die Probleme löst und das Land in eine gute Zukunft führt.

Was muss die Union machen, um wieder zu alter Stärke zurückzufinden? Oder sind die Zeiten der grossen Volksparteien nun definitiv vorüber?

Da wäre ich mal vorsichtig. Die SPD hat ja gerade ein beeindruckendes Comeback gefeiert. Durchaus möglich, dass auch die Union wieder deutlich zulegt. Voraussetzung hierfür wäre allerdings ein überzeugendes Programm mit einem überzeugenden Personalangebot.

Wolfgang Bosbach (69) sass von 1994 bis 2017 für die CDU im deutschen Bundestag. Er hat sich als Experte für innere Politik landesweit einen Namen gemacht.